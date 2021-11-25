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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب تعلق الرحلات الجوية مع فرنسا بسبب فيروس كورونا

المغرب
المغرب

أصدرت ‏السلطات المغربية قرارا بتعليق الرحلات الجوية المنتظمة للمسافرين مع فرنسا، ذهابا وإيابا، ابتداء من يوم غد الجمعة، 26 نوفمبر، وذلك حتى إشعار آخر.

‎اتخذت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، مجموعة من الإجراءات، في محاولة للتصدي للموجة الخامسة من فيروس كورونا التي تشهدها البلاد.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فقد أكد وزير الصحة الفرنسي، في اعقاب اجتماع لمجلس الدفاع برئاسة الرئيس ماكرون لدراسة الوضع الوبائي بالبلاد، أن موجة كورونا الخامسة ستكون أطول وأقسى من الرابعة.

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وقال فيران إنه سيتم توفير جرعة ثالثة معززة من لقاحات كورونا للبالغين أكثر من 18 عاما، وذلك اعتبارا من يوم السبت.


واستبعد وزير الصحة الفرنسي إعادة فرض حجر صحي أو إغلاق تام لمنع تفشي الفيروس كما كان عليه الحال خلال الموجات الثلاثة الأولى من الوباء.

وأوضح  انتهاء مدة صلاحية الشهادة الصحية اعتبارا من 15 ديسمبر للأشخاص البالغين 65 عاما إذا لم يتلقوا جرعة معززة في غضون سبعة أشهر من الإصابة أو بعد الحقن الأخير، وتاريخ 15 يناير للأشخاص البالغين 18 عاما.

وسجلت فرنسا أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة للمرة الأولى منذ أغسطس، مع انتشار العدوى بوتيرة متسارعة على الرغم من فرض تدابير جديدة للتباعد الاجتماعي وحملة لإعطاء جرعات تنشيطية.

وسجلت وزارة الصحة 30454 إصابة الثلاثاء، مما يرفع الإجمالي لأكثر من 7,45 مليون حالة، ويزيد متوسط الإصابات الجديدة على مدى سبعة أيام لأكثر من 20 ألفا للمرة الأولى منذ 24 أغسطس.

وعدد الإصابات المسجلة اليوم في فرنسا هو الأعلى منذ تسجيل 30920 حالة في 11 أغسطس.

وفي الأسبوع الماضي قالت هيئة تنظيمية مسؤولة عن الصحة في فرنسا إنه يتعين توسيع مظلة إعطاء جرعات ثالثة تنشيطية من اللقاح لتشمل كل من تزيد أعمارهم عن 40 عاما، وجعلت الحكومة استخدام الكمامة إلزاميا في جميع المدارس الابتدائية مرة أخرى اعتبارا من 15 نوفمبر.

فرنسا المغرب فيروس كورونا لقاحات كورونا حجر صحي تعليق الرحلات الجوية

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