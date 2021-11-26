بعد 227 يوما من الغياب.. إيمان الحصري تتصدر تويتر.. ومغردون: حمد الله على السلامة

بعد غياب 227 يومًا، عادت الإعلامية إيمان الحصري للظهور مرة أخرى على الشاشة حيث قدمت احتفالية طريق الكباش التي أقيمت مساء يوم الخميس، بمحافظة الأقصر.

ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا أسم الإعلامية “إيمان الحصري” عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، وذلك عقب ظهورها في افتتاحية طريق الكباش.

وتصدر أسم الإعلامية إيمان الحصري قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، ورحب رواد السوشيال ميديا بظهور إيمان الحصري على شاشة التليفزيون عقب غيابها بسبب الوعكة الصحية، وجاءت التعليقات كالآتي:

ألف مبروك على شفاء وعودة الإعلامية #إيمان_الحصري سعدنا برؤيتها في حفل يليق بحضارة مصر التاريخية، ولعلها عودة موفقة وأكثر حظا وقوة مما سبق.

اكتر حاجه فرحتني في شفاء ايمان الحصري وعودتها من جديد حمدالله ع سلامتها.

حمد الله على سلامتك.

من الحاجات الحلوة الي حصلت انهاردة عودة ايمان الحصري شفاها الله.

الف حمدالله عالسلامة ايمان الحصري.

نورتي الشاشة والف حمدالله عالسلامة.

وكانت إيمان الحصري قد تعرضت لوعكة صحية شديدة، أجرت بسببها العديد من العمليات الجراحية في مصر وألمانيا.

وكان آخر ظهور لإيمان الحصري على الشاشة في 12 أبريل الماضي، ولكن ظهورها توقف بعد تدهور حالتها الصحية.

وجاء ظهور إيمان الحصري مميز في تقديمها حفل افتتاح طريق الكباش، وذلك بعد تعافيها من المرض وعودتها من ألمانيا مطلع نوفمبر الجاري، بعد إجرائها عملية جراحية هناك.

وعلق الفنان نبيل الحلفاوي على عودة الإعلامية إيمان الحصري مرة أخرى للساحة بعد فترة مرضها، حيث تشارك في احتفالية أمس من طريق الكباش بالأقصر.

ونشر نبيل الحلفاوي عبر تويتر صورة لايمان الحصري وغرد عليها "ألف حمد لله على سلامتك".

وشهدت مدينة الأقصر مساء يوم الخميس، افتتاح طريق الكباش، بعد ترميمه وسط اهتمام عالمي واسع، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته وعدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة.

ولأول مرة منذ ما يقرب 3500 سنة عاد ليظهر إلى النور طريق الكباش الذي يضم أكثر من ألف تمثال على هيئة جسم أسد ورأس كبش ويربط بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر في جنوب مصر.

ألف مبروك على شفاء وعودة الإعلامية #إيمان_الحصري سعدنا برؤيتها في حفل يليق بحضارة مصر التاريخية، ولعلها عودة موفقة وأكثر حظا وقوة مما سبق pic.twitter.com/a4MocZYfei — سامح عسكر (@sameh_asker) November 25, 2021

اكتر حاجه فرحتني في شفاء ايمان الحصري وعودتها من جديد حمدالله ع سلامتها ♥️♥️ pic.twitter.com/ze0nxOBs5p — safaa -mmmg (@safaa46872446_m) November 25, 2021