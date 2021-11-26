عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد 227 يوما من الغياب.. إيمان الحصري تتصدر تويتر.. ومغردون: حمد الله على السلامة

الإعلامية إيمان الحصري
الإعلامية إيمان الحصري

بعد غياب 227 يومًا، عادت الإعلامية إيمان الحصري للظهور مرة أخرى على الشاشة حيث قدمت احتفالية طريق الكباش التي أقيمت مساء يوم الخميس، بمحافظة الأقصر.

 

ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا أسم الإعلامية “إيمان الحصري” عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، وذلك عقب ظهورها في افتتاحية طريق الكباش.

 

وتصدر أسم الإعلامية إيمان الحصري قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، ورحب رواد السوشيال ميديا بظهور إيمان الحصري على شاشة التليفزيون عقب غيابها بسبب الوعكة الصحية، وجاءت التعليقات كالآتي:

 

  • ألف مبروك على شفاء وعودة الإعلامية #إيمان_الحصري سعدنا برؤيتها في حفل يليق بحضارة مصر التاريخية،  ولعلها عودة موفقة وأكثر حظا وقوة مما سبق.
  • اكتر حاجه فرحتني في شفاء ايمان الحصري وعودتها من جديد حمدالله ع سلامتها.
  • حمد الله على سلامتك.
  • من الحاجات الحلوة الي حصلت انهاردة عودة ايمان الحصري شفاها الله.
  • الف حمدالله عالسلامة ايمان الحصري.
  • نورتي الشاشة والف حمدالله عالسلامة.

 

ليلى علوي عن احتفالية الكباش: لتاني مرة بنبهر العالم وبننبهر إحنا كمان

صوت الفردوس.. هايدي موسي تتصدر تريند تويتر عقب مشاركتها في احتفالية الكباش

 

وكانت إيمان الحصري قد تعرضت لوعكة صحية شديدة، أجرت بسببها العديد من العمليات الجراحية في مصر وألمانيا.

 

وكان آخر ظهور لإيمان الحصري على الشاشة في 12 أبريل الماضي، ولكن ظهورها توقف بعد تدهور حالتها الصحية.

 

وجاء ظهور إيمان الحصري مميز في تقديمها حفل افتتاح طريق الكباش، وذلك بعد تعافيها من المرض وعودتها من ألمانيا مطلع نوفمبر الجاري، بعد إجرائها عملية جراحية هناك.

 

وعلق الفنان نبيل الحلفاوي على عودة الإعلامية إيمان الحصري مرة أخرى للساحة بعد فترة مرضها، حيث تشارك في احتفالية أمس من طريق الكباش بالأقصر.

 

ونشر نبيل الحلفاوي عبر تويتر صورة لايمان الحصري وغرد عليها "ألف حمد لله على سلامتك".

 

وشهدت مدينة الأقصر مساء يوم الخميس، افتتاح طريق الكباش، بعد ترميمه وسط اهتمام عالمي واسع، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته وعدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة.

 

ولأول مرة منذ ما يقرب 3500 سنة عاد ليظهر إلى النور طريق الكباش الذي يضم أكثر من ألف تمثال على هيئة جسم أسد ورأس كبش ويربط بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر في جنوب مصر.

 

الإعلامية إيمان الحصري ايمان الحصري احتفالية طريق الكباش طريق الكباش محافظة الاقصر الأقصر

موضوعات متعلقة

ليلى علوي عن احتفالية الكباش: لتاني مرة بنبهر العالم وبننبهر إحنا كمان

صوت الفردوس.. هايدي موسي تتصدر تريند تويتر عقب مشاركتها في احتفالية الكباش

شكرا لكل يد تعبت .. رامي رضوان يعلق علي افتتاحية طريق الكباش

أسماء أبو اليزيد تتصدر تويتر عقب افتتاح طريق الكباش.. ومغردون: هربانة من المتحف

نجلاء بدر عن احتفالية طريق الكباش: خدوا عيني شوفوا بيها مصر

ربنا يحميك يا ريس.. فيفي عبده تعلق علي احتفالية طريق الكباش

مصر بتبهر العالم.. محمد هنيدي يعلق على احتفالية طريق الكباش

ترشيحاتنا

شابة تروي أغرب موقف حدث في المقابلة الأولى لها مع خطيبها

حكم صلاة ركعتي تحية المسجد والإمام يخطب الجمعة.. الإفتاء يوضح

السجائر الإلكترونية.. كارثة فى انتظار مستخدميها

رئيس الاتحاد الإيفواري: لدينا ثأر مع منتخب مصر سنأخذه بالكاميرون.. والبطولة ستقام في موعدها بالكاميرون

رئيس الكاف يحسم الجدل حول الموقف النهائي لاقامة أمم افريقيا بالكاميرون ويتغزل في محمد صلاح

فضائل يوم الجمعة وأحكامها.. أعمال عظيمة للعتق من النار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادفع جنيه.. احصل على 5 سلع من التموين «زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة»

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات عن 16 منطقة بالفيوم.. اليوم

إخلاء الأماكن المؤجرة خلال 5 سنوات.. واستثناء هذه الفئات من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

تراجع تاريخي.. أسعار الذهب تهبط أكثر من 30 جنيها للجرام

تحت تأثير الدجل.. قصة سيدة تزوجت دون أن تشعر وصدمت بكارثة (فيديو)

محاولات لمهاجمة سد النهضة.. بيان عاجل من الجيش الإثيوبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مشاركتها في احتفالية الكباش.. هايدي موسى لـ صدى البلد: إحساس بالفخر فوق الوصف

رئيس الفيفا يفتتح المقر الجديد لاتحاد الكرة ومركز المنتخبات الوطنية| صور

تصريحات جريئة.. كيف هاجم مفيد فوزي دينا الشربيني وبماذا وصف علاقتها بعمرو دياب؟

بعد مرضها 10 أشهر|كواليس الظهور الأول لإيمان الحصري في احتفالية طريق الكباش

فيديو

إغلاق جديد بشارع الهرم بسبب المترو.. تعرف على التحويلات المرورية|فيديو

غلق كلى لشارع الأهرام لبدء أعمال حفر وإنشاء محطة مترو المطبعة|فيديو

الطرد عند الامتناع .. تفاصيل إخلاء الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني

مُش جسمي وربنا اللي بيحاسب.. البلوجر آية مكرم ترد على هجوم متابعيها

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ