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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: افتتاح طريق الكباش يضع الأقصر في مقدمة مدن العالم السياحية

النائب سيد حجازي
النائب سيد حجازي

قال الدكتور سيد حجازي عضو مجلس الشيوخ، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن حزب مستقبل وطن، إن مصر أحدثت ثورة حضارية في احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر، ويعد الاحتفال نقلة كبيرة في الخريطة العالمية للسياحة، وتثبيت وضع الأقصر في مقدمة مدن العالم السياحية، وانتعاش السياحة ليعود على جميع العاملين في القطاع بالنفع.

وأضاف النائب في تصريحات له، أن إعادة إحياء طريق الكباش يعكس حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على استعادة الاهتمام بالحضارة المصرية القديمة، بالتوازي مع تنفيذ المشروعات القومية العملاقة في مزج بين التذكير بإنجازات الماضي وتحقيق إنجازات جديدة في الحاضر.

وأوضح حجازي أن مصر أبهرت العالم بافتتاح طريق الكباش بالأقصر، الحضارة المصرية ستظل طوال التاريخ مبهرة وملهمة لكل العالم لافتا إلى أن إحياء طريق الكباش الفرعوني خطوة الي الأمام لتصبح مدينة الأقصر، عاصمة الحضارة والجمال والتاريخ لتظهر بشكل عالمي جديد، متحلية بقدرات السحر والجمال، مما يجعل مصر في مقدمة الدول السياحية على مستوي العالم.

واردف النائب أن هذا الحدث العالمي يضع محافظة الأقصر على خريطة السياحة العالمية، ويعد نقلة نوعية كبيرة فى خدمات السياحة والتنمية الشاملة للأقصر كمقصد سياحي عالمي وأكبر متحف مفتوح يربط ما بين معبدي الكرنك والأقصر بطول 2700م ويسلط الأضواء من كل أنحاء العالم على عاصمة التاريخ وما تحتويه من كنوز تحت الأرض مازالت تبوح بأسرارها.

وقال حجازي أن طريق الكباش له دورًا مهمًا في إبراز مقومات الأقصر السياحية والأثرية أمام العالم، والتأكيد على كونها مقصدا سياحيا عالميا متكامل الجوانب، بجانب مساهمة الاحتفالية في الترويج لقوة مصر الناعمة وحضارتها العريقة، وذلك نظرًا للاهتمام العالمي بهذا الحدث الذي يعد بمثابة إحياء لهذا الممر التاريخي الذي يعود تاريخه لما يزيد عن 3 آلاف عام ويربط من خلال أكثر من ألف تمثال معبدي الأقصر والكرنك .

الكباش الأقصر مستقبل وطن مجلس الشيوخ الرئيس عبدالفتاح السيسي

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