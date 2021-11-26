الصناعة: مصر أكبر دولة منتجة للتمور عالميا بـ120 ألف طن سنويا

قال أمجد القاضي، مدير المركز التكنولوجى للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والتجارة، إن مهرجان التمور بالواحات البحرية يعد الأول من نوعه، مشيرا إلى الواحات البحرية تعد واحدة من أكبر مناطق مصر إنتاجا للتمور.

وأضاف "أمجد القاضي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي"، أن الواحات البحرية تمتلك أكثر من 2.5 مليون نخلة، وتنتج 120 ألف طن تمور سنويا.

وأوضح أن مصر أكبر منتج للتمور على مستوى العالم، كما أننا نقدم أنواعا متعددة من التمور نتيجة الظروف المناخية، والواحات البحرية تنتج أنواع متميزة للغاية من التمور.



وأشار إلى أن الدولة المصرية تقدم الدعم للواحات البحرية من خلال الحوافز والتوعية بأهمية التمور، مؤكدا على أن المهرجان سيساهم في زيادة نسبة السياحة داخل الواحات البحرية.

وأكد أن أهمية جودة التمور المقدمة للمستهلكين، حيث تساهم الجودة في زيادة الطلب على المنتج وزيادة الاستثمار في صناعة التمور، مشددا على أن الدولة تتعاون مع الجهات المعنية العالمية من أجل تطوير صناعة التمور.

وشدد على أن الرئيس السيسي يولي مجال صناعة التمور اهتماما بالغا، حيث وجه بإنشاء أكبر مزرعة تمور في العالم بإجمالي 2.5 مليون نخلة.



