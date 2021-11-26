أسماء أبو اليزيد عن افتتاح طريق الكباش: سعادة وفخر وانبهار

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد ، عدة صور لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت اسماء قائلة " سعادة و فخر و انبهار

إفتتاح #طريق_الكباش #الأقصر ".

و دشن عدد من رواد السوشيال ميديا اسم الفنانة “أسماء أبو اليزيد”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، وذلك عقب مشاركتها في افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر.

وتصدر اسم الفنانة أسماء أبو اليزيد قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعيلقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي مشاركة الفنانة أسماء أبو اليزيد في افتتاحية طريق الكباش، كالآتي:

تويته في حب اسماء ابو اليزيد.

أسماء أبو اليزيد حفيدة الملكة تيي جدًا يعني.. هربانة من المتحف!

شكولاته مصر واميرتها أسماء أبو اليزيد.

شابوه للي اختار أسماء أبو اليزيد.