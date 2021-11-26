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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نصر الله : حزبنا سيحقق للبنان استقلالا وسيادة وحرية لا نقاش فيها

حسن نصر الله
حسن نصر الله

اكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إن وضع الحزب على لوائح الإرهاب قد يكون مرتبطا بتطورات المنطقة أو الانتخابات النيابية.

ولفت في كلمة مساء الجمعة إلى أن "وضع المقاومة على لوائح الإرهاب لن يؤثر في عزم المقاومين أو وعي البيئات الحاضنة لها".

وحث اللبنانيين علي ان يحولوا استقلالهم إلى استقلال حقيقي وكامل إذا كان شكليا أو ناقصا"، مضيفا "ما دام لبنان في دائرة التهديد الإسرائيلي، فإننا ما زلنا في قلب معركة الاستقلال التي سنواصلها".

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أستراليا تصنف حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي منظمة إرهابية

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الجيش الإسرائيلي يطلق تدريبات ضخمة لمحاكاة الحرب مع حزب الله

وشدد علي ضرورة  أن يأتي يوم يحسم فيه النقاش الذي يتجدد كل عام حول استقلال لبنان عام 1943"، لافتا إلى أن "حزب الله" سيحقق للبنان "استقلالا وسيادة وحرية لا نقاش فيهم".

أستراليا صنفت قبل أيام "حزب الله" اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري "منظمة إرهابية"، في خطوة وسعت من خلالها نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصرا الجناح العسكري.

وقد صنف عدد من الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة "حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية بجناحيه العسكري والسياسي، فيما اكتفت دول أخرى بإدراج جناحه العسكري فقط على قائمة المنظمات الإرهابية وأبقت جناحه السياسي خارج إطار العقوبات

حزب الله اللبناني حسن نصر الله قوائم الإرهاب استقلال لبنان إسرائيل

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