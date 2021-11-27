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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي فوق الجميع.. أول تعليق من خالد مرتجي بعد الفوز بأمانة الصندوق.. شاهد

صدى البلد

عبر خالد مرتجي المرشح على منصب أمانة الصندوق في انتخابات النادي الأهلي، ضمن قائمة الخطيب  عن سعادته بالفوز .

و كتب خالد مرتجي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :اللهم لك الحمد ولك الشكر 
اللهم لك الحمد ولك الشكر ، شكراً للجمعية العمومية المحترمة التي منحتني ثقتها لكي امثلها في مجلس ادارة النادي الاهلي كأميناً للصندوق وادعو الله سبحانه وتعالي ان اكون دائماً عند حسن ظنهم ويظل دائماً وابداً #الاهلي فوق الجميع.

بعد الفوز بأمانة الصندوق.. خالد مرتجي يرفض توجيه رسالة إلى الدرندلي ويؤكد: ربنا ييسر

خالد مرتجي: الأهلي نمبر وان ومجلس الخطيب سيستكمل برنامج العائلة


 

و رفض خالد مرتجي أمين صندوق النادى الأهلي توجيه رسالة إلى خالد الدرندلي المرشح الخاسر فى إنتخابات النادى الاهلي التى جرت أمس الجمعة.

 

وقال خالد مرتجي عبر تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامج أون تايم سبورت ردأ على طلب شوبير توجيه رسالة للدرندلي: أرفض توجيه أى رسالة إلى خالد الدرندلي بعد الفوز بمنصب أمين الصندوق وإعفيني من الخوض بالحديث فى هذا الأمر وربنا ييسر.

 

كانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي التى جرت فعالياتها امس الجمعة أعلنت فوز محمود الخطيب برئاسة القلعة الحمراء لمدة 4 سنوات قادمة .

 

وحسم محمود الخطيب انتخابات النادي الأهلي لمدة 4 مواسم قادمة وفقا للإحصائيات الخاصة باللجان الانتخابية.

 

وحسم العامري فاروق مقعد نائب رئيس النادي الأهلي لمدة أربع سنوات بالتزكية.

 

نتائج انتخابات النادي الأهلي
 

وجاء مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد على النحو التالي:

 

محمود الخطيب رئيسا للنادى الأهلي بـ 19307 صوتا

 

المهندس العامرى فاروق نائبا للرئيس 19472 صوتا

 

المهندس خالد مرتجى أمينا للصندوق بـ  14210

 

أعضاء فوق السن 
 

حسام غالى 19223

طارق قنديل 18253

محمد سراج 18701

محمد شوقى 17804

محمد الدماطي 19254

محمد الغزاوى 18087

مهند مجدى 17220

أعضاء تحت السن 
 

محمد الجارحى 15102

مى عاطف 14281

خالد مرتجي انتخابات النادى الاهلي النادي الأهلي فوز خالد مرتجي

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