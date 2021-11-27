خالد مرتجي: الأهلي نمبر وان ومجلس الخطيب سيستكمل برنامج العائلة

بعد اكتساحه أمانة الصندوق..

أكد خالد مرتجي أمين صندوق النادى الأهلي أن الجمعية العمومية للقلعة الحمراء واعية لافتا إلى أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب سوف يستكمل برنامج عائلة الأهلي خلال الأربع سنوات المقبلة.

قال خالد مرتجي عبر تصريحات تليفزيونية: الاهلى له الفضل علينا وربنا يقدرنا ونخدم الاهلي فى أى منصب والجمعية العمومية واعية ويمثل جمهور النادى الأهلي العظيم.

استطرد خالد مرتجي : الجمعية العمومية منحت الثقة للكابتن محمود الخطيب من 2017 وحتى 2021 وظهر برنامج عائلة الأهلى الذى حقق خلاله مجلس الإدارة غالبية البرنامج الإنتخابي الخاص به.

أضاف خالد مرتجي : الخطيب كشف عن استكمال برنامج عائلة الأهلي والقادم أفضل وسيكون به الكثير من الإنجازات على مستوى الخدمات والشركات ونعمل على أن يكون النادى الأهلي نمبر وان وأن يكون على القمة ونكون سبب البسمة على وجوه الشعب المصري.

وقال خالد مرتجي أيضا : أنا أعمل ضمن منظومة جديرة بالإحترام والقائمة يسودها الإنسجام والتفاهم والتناغم ووضعنا مع محمود الخطيب خطة الأربع سنوات المقبلة التى تحقق طموحات الجماهير الأهلاوية.

كانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي التى جرت فعالياتها امس الجمعة أعلنت عن فوز محمود الخطيب برئاسة القلعة الحمراء لمدة 4 سنوات قادمة .

وحسم محمود الخطيب انتخابات النادي الأهلي لمدة 4 مواسم قادمة وفقا للإحصائيات الخاصة باللجان الانتخابية.

وحسم العامري فاروق مقعد نائب رئيس النادي الأهلي لمدة أربع سنوات بالتزكية.

نتائج انتخابات النادي الأهلي

وجاء مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد على النحو التالي:

محمود الخطيب رئيسا للنادى الأهلي بـ 19307 صوتا

المهندس العامرى فاروق نائبا للرئيس 19472 صوتا

المهندس خالد مرتجى أمينا للصندوق بـ 14210

أعضاء فوق السن

حسام غالى 19223

طارق قنديل 18253

محمد سراج 18701

محمد شوقى 17804

محمد الدماطي 19254

محمد الغزاوى 18087

مهند مجدى 17220

أعضاء تحت السن

محمد الجارحى 15102

مى عاطف 14281