بالأرقام .. قائمة محمود الخطيب تكتسح انتخابات النادي الأهلي

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي التى جرت فعالياتها امس الجمعة فوز محمود الخطيب برئاسة القلعة الحمراء لمدة 4 سنوات قادمة .
وحسم محمود الخطيب انتخابات النادي الأهلي لمدة 4 مواسم قادمة وفقا للإحصائيات الخاصة باللجان الانتخابية.
وحسم العامري فاروق مقعد نائب رئيس النادي الأهلي لمدة أربع سنوات بالتزكية.
نتائج انتخابات النادي الأهلي
وجاء مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد على النحو التالي:
محمود الخطيب رئيسا للنادى الأهلي بـ 19307 صوتا
المهندس العامرى فاروق نائبا للرئيس 19472 صوتا
المهندس خالد مرتجى أمينا للصندوق بـ 14210
أعضاء فوق السن
حسام غالى 19223
طارق قنديل 18253
محمد سراج 18701
محمد شوقى 17804
محمد الدماطي 19254
محمد الغزاوى 18087
مهند مجدى 17220
أعضاء تحت السن
محمد الجارحى 15102
مى عاطف 14281