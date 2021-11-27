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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من السكان في بريطانيا بسبب العاصفة "أروين"

أرشيفية
أرشيفية

تسببت عاصفة قوية تضرب أجزاء من المملكة المتحدة في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان في أنحاء بريطانيا الليلة الماضية.

وقال مكتب الأرصاد الجوية عبر حسابه على “تويتر” إن رياحا سرعتها حوالي 157 كيلومترا في الساعة هبت على بريزلي وود في نورثمبرلاند بشمال شرق إنجلترا، مضيفا أن التحذيرات بسبب عاصفة “أروين” ما زالت قائمة حتى اليوم السبت في معظم أنحاء البلاد، وفقا لإذاعة “مونت كارلو” الدولية.

وذكر المكتب أن "العديد من الطرق ما زالت مغلقة لذا يرجى التنقل فقط عند الضرورة القصوى".

ونصح المكتب المواطنين بتجنب السفر غير الضروري ، ووصف الرياح التي هبت خلال الليل بأنها "مدمرة" وأثرت على "مساحة شاسعة من المملكة المتحدة".

وقالت شركة توزيع الكهرباء (نورذرن باورجريد) إن أكثر من 55 ألف مشترك في مناطق نورثمبرلاند ودورام وتاين ووير عانوا من انقطاع الكهرباء. ويعمل مهندسون أيضا على إعادة إمدادات الكهرباء‭‭ ‬‬في اسكتلندا وجنوب إنجلترا.

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وفي ايرلندا الشمالية، لقي رجل حتفه عندما اصطدمت سيارته بشجرة سقطت بسبب العاصفة في مقاطعة أنتريم يوم الجمعة.

الكهرباء أروين عاصفة بريطانيا الأرصاد

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