عمان..طقس غائم جزئيا مع فرص لهطول أمطار

قالت الأرصاد الجوية العمانية إن حالة الطقس اليوم ستكون صحو إلى غائم جزئيا على محافظة مسندم والمناطق الساحلية المطلة على بحر عمان مع فرص لهطول أمطار متفرقة وصحو بوجه عام على بقية المحافظات مع احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب آخر .الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات البريمي والظاهرة والداخلية وشمال الشرقية وجنوب الشرقية والوسطى وظفار.

وتهب الرياح على سواحل بحر العرب رياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة فيما تهب على معظم المحافظات رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وحول حالة البحر قالت الأرصاد إنه سيكون هادئ الموج على معظم السواحل ويصل أقصى ارتفاع له مترا وربع المتر.

وتبلغ درجات الحرارة العظمى في محافظة مسقط 30 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية.