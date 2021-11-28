صبا مبارك : فيلم بنات عبد الرحمن لم يعرض نماذج سيئة للرجل

أكدت الفنانة صبا مبارك أن فيلم بنات عبد الرحمن لم يظهر نماذج سيئة للرجل إن هناك نماذج لرجال جيدين داخل الأحداث مثل شخصية خطيب الشقيقة الصغرى وكذلك الطفل الذى ظهر ضمن الأحداث .

وتابعت صبا مبارك خلال ندوة الفيلم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى أن نموذج الاب أيضا كان جيداً ولكن تعرض الي الضغوطات.

وكان قد عرض ليلة أمس علي المسرح الكبير الفيلم الروائي الأردني "بنات عبد الرحمن"، لأول مرة عالميا، ضمن المسابقة الرسمية للدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي من المقرر أن تستمر حتى 5 ديسمبر المقبل.

فيلم "بنات عبد الرحمن"، هو أحد عروض السجادة الحمراء، ومدته 118 دقيقة، وانطلق في تمام الساعة الـ 6:30 مساء بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، فيما سيعقب العرض مناقشة مع مخرج العمل زيد أبو حمدان.

تدور أحداث الفيلم الذي يقوم ببطولته كل من صبا مبارك، وحنان الحلو، وفرح بسيسو، ومريم الباشا، في حي للطبقة المتوسطة في عمان، حيث تعيش زينب العزباء، والتي تعمل كيخاطة وتعيش حياة كئيبة وتعول والدها، وحينما يراها الأخير في ثوب زفاف كانت تقوم بتعديله لإحدى قريباتها، تستيقظ زينب لتجد والدها مفقودا فتبدأ رحلة البحث عنه بمساعدة شقيقاتها.

قصة العمل تتناول علاقة أسرية مضطربة بين 4 شقيقات لا تجمعهن تقريبا إلا صلة الدم، بينهما تختلف كل واحدة عن الأخرى في طباعها وتفاصيل حياتها، يتزامن اختفاء والدهن مع تفجر مشكلاتهن الخاصة.

يشار زيد أبو حمدان، كاتب سيناريو ومخرج سينمائي ولد في الأردن، وحصل على ماجيستير في صناعة السينما من أكاديمية نيويورك للأفلام، وعمل دوليا كمساعد مخرج ومنتج ومراسل تلفزيوني، وفي عام 2009، أسس شركة زها للإنتاج، وأنتج 5 أفلام قصيرة حتى الآن، فيما فاز فيلمه الأول "برام وحمزة" بجوائز دولية.

تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).