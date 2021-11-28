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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مواعيد عرض فيلم تمساح النيل بمهرجان القاهرة السينمائي

تمساح النيل
تمساح النيل

يعرض الفيلم الوثائقي تمساح النيل للمخرج نبيل الشاذلي إنتاج افلام مصر العالمية  (أول فيلم مصري يتناول قصة حياة سباح القرن العالمي عبد اللطيف أبو هيف) ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

 

وتقام عروضة يوم الإثنين  ٢٩  نوفمبر – الساعة 09:30 مساءً - بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية وتبدأ السجادة الحمراء في الثامنة والنصف مساء، والإعادة الأربعاء ١ ديسمبر السابعة مساء سينما الزمالك.

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وينقل الفيلم نشأة السباح القرن المصري عبد اللطيف أبو هيف، من خلال عيون صديقه القديم نبيل الشاذلي من خلال مقابلات معه ومع آخرين ومواد أرشيفية ثمينة يتتبع الفيلم رحلة عبد اللطيف أبو هيف بدايةً من مدينة نشأته الإسكندرية مرورا بكندا والسفر حول العالم. لم يكن عبد اللطيف أبو هيف معروفًا فقط بقدرته الخارقة كسبّاح، بل أيضًا بإنسانيته وشخصيته الساحرة. كان صاحب كاريزما خاصة جدا مشهور خارج مصر وللاسف منسيِ بدرجة كبيرة داخل وطنه.

 

وأذاعت الصفحة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي - عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - مقطعا صوتيا مسجلا للفنانة نيللي ، علقت من خلاله على تكريمها في فعاليات الدورة الـ 43 من المهرجان لهذا العام 2021.

 

وأعربت الفنانة نيللي ، في التسجيل الصوتي عن سعادتها بالتكريم قائلة: «شيء رائع وجميل إني أتكرم من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وفي نفس الوقت باتكرم من بلدي مصر .. مصر ضنايا .. مصر اللي علمتني معنى الضنا لما خوفت عليها عشان ما خلفتش».

 

وتابعت نيللي: «نفسي كل إنسان بيسمعني دلوقتي يحس بالسعادة اللي أنا فيها لأنه هيكون طاير من السعادة»، وكررت كلمة «الحمدلله» في نهاية التسجيل الصوتي لتؤكد سعادتها بهذا التكريم المرتقب

الفيلم الوثائقي تمساح النيل نبيل الشاذلي قصة حياة سباح عبد اللطيف أبو هيف

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