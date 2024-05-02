استئصال جزء من القصبة الهوائية لطفل وإنقاذ حياته بمستشفى بنها الجامعى

نجح فريق جراحي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي ، في إنقاذ حياة طفل من خلال إجراء عملية استئصال جزء من القصبة الهوائية 5 سم، حيث كان يعاني من ضيق شديد بالقصبة وحشرجة بالصوت وعدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي.



وقال المستشفى إنه تم إجراء عملية استئصال جزء من القصبة الهوائية (5 سم) ضمن العمليات النادرة التي يتم اجرائها في مصر وذلك لطفل كان يعاني من ضيق شديد بالقصبة وحشرجة بالصوت وعدم القدرة علي التنفس بشكل طبيعي ضمن مضاعفات جهاز التنفس الصناعي.



وأوضح الدكتور محمد الجزار استشاري الأمراض الصدرية بمستشفي بنها الجامعي، أن الطفل كان قد تعرض لحادث في وقت سابق أدي إلي غيبوبة كاملة، وتم وضعه لفترة طويلة علي جهاز التنفس الصناعي، وذلك بأحد المستشفيات، وبعد خروجه ظل يعاني من ضيق التنفس ولا يستجيب لأي أدوية طبية حتي تم تشخيص الحالة.

وتابع انه تم عمل منظار توسيع للقصبة الهوائية، ثم إجراء عملية استئصال الجزء الضيق من القصبة الهوائية، وإعادة توصيل الجزئين السليمين وخرج المريض يتماثل للشفاء الآن بالقسم.