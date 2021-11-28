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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

زراعة النواب توصي بتشكيل لجنة لتحديد سعر عادل لمحصول بنجر السكر والقصب

رئيس لجنة الزراعة
رئيس لجنة الزراعة

أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بتشكيل لجنة من رئيس الهيئة السلع التمونية، ورئيس مجلس إدارة مصانع سكر البنجر وقصب السكر ورئيس جمعية منتجى القصب ورئيس مجلس المحاصيل السكرية والبنك الزراعى المصرى وممثل من وزارة المالية وخمسة من نواب اللجنة، لتحديد سعر عادل لتوريد محصول بنجر السكر وقصب السكر، على أن تعلن قرارها خلال خمسة عشر يوم.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن المطالبة برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل" القمح، قصب السكر، بنجر السكر، والذرة"، وذلك فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل بدء موسم الزراعة وخطة الوزارة نحو تفعيل قانون الزراعات التعاقدية لتسويق المحاصيل بسعر ضمان للمزارع، بحضور وزيرى الزراعة والتموين.  

 

وكان النائب اشرف رشاد ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ، قال إن تحديد سعر عادل لأسعار المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ،يحظي بأهمية قصوى ، ويمثل صداع في رأس الجميع ، خاصة أن نواب الصعيد متحفزين لزيادة سعر القصب والوجه البحري يرغب في زيادة البنجر .

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ، برئاسة النائب هشام الحصري ،  بحضور وزير التموين ووزير الزراعة ، لمناقشة تحديد سعر عادل المحاصيل الزراعية .

 

وقال رشاد ، ان هناك ٣ نقاط مهمة لابد من التأكيد عليها ، خاصة ان الجميع يثمن الدور  المهم الذي يلعبه الفلاح، اولها ان يتم تطبيق قاعدة انه لا استفادة من طرف واحد وهو  طلب مشروع  أن الكل يستفيد ، ونحدد ما هو السعر الذي يحدد ربحية الفلاح ، وتستفيد منه كافة المنظومة لافتا الي ان إصدار قرار بالسعر دون دراسة ظلم للنواب وللحكومة ".

 

وأكد "رشاد"، ضرورة تبني استيراتيجية لتحويل نظام الري بالغمر الي الري الحديث ، مع تحديد الدارسة اللازمة لقابلية التطبيق لافتا الي ضررورة تشكيل لجنة ممثلة من عدة محافظات لتحديد سعر القصب والبنجر .

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقل وطن، إنه سيتم تحدد مدة زمنية  للجنة المشكلة للانتهاء من تحديد السعر وذلك حتي لا يترك  الموضوع بشكل عشوائي، لافتا إلي أن وزير التموين ووزير الزراعة محملين بحل الأمر مع وزير المالية" .


واستشهد رشاد" بحديث أحد النواب خلال عرضه طلب الإحاطة، قائلا: "نريد أن ننتهي بسعر مناسب حتي نستطيع نرفع رأسنا وسط الفلاحين".

من جانبه  الدكتور علي المصيلحي اتفق وزير التموين، مع حديث رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، معلنا تأييده تشكيل لجنة لمناقشة الآلية لوضع خطة زمنية محددة  لتحديد سعر مناسب للمحاصيل الاستراتيجية .
 

وزير الزراعة مجلس النواب وزارة المالية المحاصيل الزراعية مجلس إدارة

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