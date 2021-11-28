متى نشعر بخطر متحورات كورونا .. عوض تاج الدين يجيب | فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية، لشئون الصحة الوقائية، أن مصر لا تحتاج الان أن يكون التطعيم إجبارياً كما اتخذت بعض الدول القرار مؤخراً لان مصر سبقت واتخذت القرار منذ فترة بداية من منع حضور الطلاب الجامعيين للحرم الجامعي دون تلقي اللقاح من جهة حظر دخول موظفي الجهاز الإداري للدولة من دخول مقار أعمالهم دون تلقي اللقاح منذ منتصف نوفمبر وقريباً منع دخول المواطنين لتلك المصالح الحكومية الخدمية اعتبارا من مطلع ديسمبر ".



وأكمل : "هذه خطوات مهمة لحماية المجتمع وحماية المواطنين أنفسهم من الموظفين حتى نستطيع تكوين مناعة مجتمعية ضد هذا المرض المستجد ".



وشدد في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON”، أنه حتى هذه اللحظة لم تسجل مصر اية إصابة بمتحور "أوميكرون"، قائلاً : "لحد هذه اللحظة وعملنا أبحاث مصرية سريعة لم نسجل اية حالة ".



موضحاً أن التحورات والتغيرات في الفيروسات هي طبيعية جداً قائلاً : الفيروس بطبعه سواء كورونا أو غيره من الفيروسات تشهد تحوراً وبالطبع وعلمياً عندما تتكون مناعة شخصية للأفراد مع تكرار الإصابة أو مجتمعية مع تلقي اللقاحات فهو كائن حي في النهاية يدافع عن نفسه ويتحور وهو أمر طبيعي ومهما اختلفت الأسماء ماتفرقش ".



لكنه عاد وشدد أنه مهما تحور كوفيد 19 باختلاف مسمياته لا يشكل قلقاً على المجتمع إلا إذا لاحظنا تغيرات في معدلات الانتشار أو الأعراض وشدتها في هذه الحالة يجب أن تكون إجراءات أخرى قائلاً : " حتى الان الإجراءات الاحترازية المتبعة والطعوم المتوفرة لازالت فاعلة ".