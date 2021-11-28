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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمادة هلال يكشف كواليس إصابته في وجهه | خاص

حمادة هلال
حمادة هلال

كشف الفنان حمادة هلال، عن تعرضه لإصابة في وجهه، خلال تصوير أحد الإعلانات الدعائية.

وقال حمادة هلال، في تصريح لـ “صدى البلد”:"أصبت أثناء تصوير إعلان، حث سقطت على وجهي بشكل خاطئ؛ وذلك تسبب لي بجرح في وجهي، لكن الحمد لله، أصبحت أفضل الآن، ومر الموقف بسلام".

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يذكر أن آخر أعمال حمادة هلال الفنية أغنية "أم أحمد"، التي طرحها مؤخرًا بطريقة الفيديو كليب ولاقت نجاحًا كبيرا.

وشارك حمادة هلال في سباق رمضان 2021 من خلال مسلسل "المداح"، ودارت أحداثه حول الروحانيات والابتهالات والأناشيد الدينية، والعمل بطولة النجوم: أحمد بدير، وخالد سرحان، ونسرين طافش، وغيرهم، وهو من سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

حمادة هلال الفنان حمادة هلال الاعلانات الدعائية أم أحمد المداح سباق رمضان 2021

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