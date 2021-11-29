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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البطلة آية سويلم: أكثر وزن رفعته كان 447.5 كيلو

آية سويلم
آية سويلم

خصص برنامج 8 الصبح فقرة خاصة، عن البطلة آية سويلم، وذلك بعد حصولها على ذهبية بطولة العالم للناشئين في القوة البدنية.


وقالت البطلة آية سويلم بطلة العالم فى القوة البدنية، إنها حصلت على 21 بطولة جمهورية أول، أول أفريقيا و أول بحر متوسط، 4 بطولات أول عرب، و 4 مرات عالم.


وأضافت خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين و أسماء يوسف، أن أكثر وزن قامت برفعه كانت فى أخر بطولة وكان 447 ونص كيلو.


ولفتت إلى أنها لعبت أكثر من لعبة، منها المصارعة، وفى أثناء التعرف على صديقة لها كانت تلعب بـ العاب القوة البدنية، اتجهت وقامت بـ ممارسة اللعبة.


وأشارت إلى أن والدتها تشجعها، وتقف بجوارها، وأوضحت أنها شخصية عنيدة، وبدأت اللعب فى سن الـ 13 عامًا.


وتحدثت عن فتى أحلامها، وقالت إنها لا تشترط أن يكون ممارسا لـ الرياضة مثلها، ولكن عليه أن يكون متفهما للعبة، ويكون على علم بما أقوم به.
 

 

 

البطلة آية سويلم بطولة العالم للناشئين القوة البدنية آية سويلم

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