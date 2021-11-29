محافظ مطروح يتابع تقديم الخدمات للمواطنين بالمركز التكنولوجي ..صور

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة للوقوف على تيسير اجراءات تقديم الخدمات للمواطنين و حسن التعامل معهم مع توفير حياة كريمة للمواطنين .



و استمع محافظ مطروح الى طلبات عدد من المواطنين بحضور رجاء سالم مديرالمركز ومتابعة تسجيل طلباتهم من خلال منظومة الشكاوى ومسار استقبال وتسجيل الشكوى ومتابعتها مع الجهة المعنية حتى الرد على المواطن بالرأى أو الاجراء المتخذ.

واكد على حرص المحافظة على تقديم مزيد من الخدمات والمساعدات الانسانية مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية خاصة للأولى بالرعاية ومحدود الدخل خاصة تقديم يد العون فى المساعدات الانسانية العاجلة كصرف العلاج والادوية والمساعدات والاعانات الشهرية وغيرها لغير القادرين ، بالاضافة الى تلبية مطالب المواطنين وبحث شكواهم فى القطاعات الخدمية المختلفة و العمل على سرعة حلها بالتواصل الدائم والتنسيق مع جميع الاجهزة التنفيذية والخدمية المعنية بالمحافظة وخارجها.

محافظ مطروح خلال الجولة