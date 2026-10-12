الحارس نص الفريق؟.. علاء ميهوب يشيد بمصطفى شوبير بعد حسم القمة

أشاد علاء ميهوب، نجم الأهلي السابق، بتألق مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأحمر، خلال مواجهة الزمالك في القمة 133، مؤكدًا أن تصديه لإحدى فرص الفريق الأبيض كان له دور كبير في حسم المباراة لصالح الأهلي.

وقال علاء ميهوب، في تصريحات تلفزيونية، إن مصطفى شوبير يستحق الإشادة بعد المستوى الذي قدمه أمام الزمالك، مضيفًا: «بيقولوا الحارس نص الفريق، صح؟ أنا بقى بقول إن 70% من مكسب الأهلي النهارده هو الإنقاذ اللي مصطفى شوبير عمله، والنتيجة 1-0».

ومن جانبه، تفاعل الإعلامي أحمد شوبير مع تصريحات علاء ميهوب، ليرد عليه قائلًا: «للدرجادي؟»، في إشارة إلى تقديره الكبير لدور نجله في فوز الأهلي بمباراة القمة.

الأهلي يحسم القمة بثنائية أمام الزمالك

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمد هاني الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 39، قبل أن يضيف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليحصد الفريق الأحمر ثلاث نقاط مهمة في سباق المنافسة على لقب الدوري.

موقف الأهلي والزمالك في جدول الدوري

ورفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث عقب الخسارة في القمة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات البطولة الإفريقية، سعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل مباراة العودة.