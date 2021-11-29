داوود عبد السيد: بعد 67 كان كلنا عندنا عجز ونور الشريف كان الأكثر ثقلا في السوق

قال المخرج داوود عبد السيد، إن الشعب المصري والدولة جميعا كانت مصابة بالعجز بعد عام ١٩٦٧، وهو ما انعكس على شخصيات فيلم الكيت كات.
وأوضح مخرج الكيت كات، أن شخصية الشيخ حسني كانت مثالا على العجز المنتشر في شخصيات الفيلم ، لكنه كان رافضا للاعتراف بذلك.
وأشار إلى أن الفنان نور الشريف كان الأكثر ثقلا في السوق السينمائي أنذاك، أكثر من محمود عبد العزيز الذي لم يكن قدم أعمالاً أكثر ثقلا ، ولكن خفة دمه وشكله الجسماني ساعده على تولي الدور.
يعقد اليوم ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حلقة نقاشية بمناسبة مرور 30 عاما على صدور فيلم "الكيت كات"، لداوود عبد السيد.
داوود عبد السيد، مخرج ومؤلف مصري، بدأ العمل کمساعد مخرج ﻓﻲ بعض الأفلام أهمها "الأرض" لیوسف شاهین، صنع بعد ذلك ٩ أفلام من أهم الأعمال ﻓﻲ تاریخ السینما المصریة من بینها "أرض الخوف" و"قدرات غیر عادیة".