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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

داوود عبد السيد: بعد 67 كان كلنا عندنا عجز ونور الشريف كان الأكثر ثقلا في السوق

فيلم الكيت كات
فيلم الكيت كات

قال المخرج داوود عبد السيد، إن الشعب المصري والدولة جميعا كانت مصابة بالعجز بعد عام ١٩٦٧، وهو ما انعكس على شخصيات فيلم الكيت كات.

 

وأوضح مخرج الكيت كات، أن شخصية الشيخ حسني كانت مثالا على العجز المنتشر في شخصيات الفيلم ، لكنه كان رافضا للاعتراف بذلك.

 

وأشار إلى أن الفنان نور الشريف كان الأكثر ثقلا في السوق السينمائي أنذاك، أكثر من محمود عبد العزيز الذي لم يكن قدم أعمالاً أكثر ثقلا ، ولكن خفة دمه وشكله الجسماني ساعده على تولي الدور.

 

يعقد  اليوم ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حلقة نقاشية بمناسبة مرور 30 عاما على صدور فيلم "الكيت كات"، لداوود عبد السيد.

 

داوود عبد السيد، مخرج ومؤلف مصري، بدأ العمل کمساعد مخرج ﻓﻲ بعض الأفلام أهمها "الأرض" لیوسف شاهین، صنع بعد ذلك ٩ أفلام من أهم الأعمال ﻓﻲ تاریخ السینما المصریة من بینها "أرض الخوف" و"قدرات غیر عادیة".

شريف منير محمود عبد العزيز عايدة رياض داوود عبد السيد الكيت كات الفنان نور الشريف مهرجان القاهرة فيلم الكيت كات

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