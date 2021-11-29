السيسي يستقبل رئيس شركة "داسو" الفرنسية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي إيريك ترابييه، رئيس شركة "داسو" الفرنسية للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية، والذي يشارك في معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس ٢٠٢١"، وذلك بحضور الفريق الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي، واللواء احمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، واللواء اسامة عزت رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول جوانب التعاون المشترك مع شركة "داسو" العالمية فى ظل ما تتمتع به من خبرات عريقة فى الصناعات العسكرية ذات النظم التكنولوجية المتطورة.