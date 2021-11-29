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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إقبال كبير من الجمهور على فيلم House of Gucci

مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة

توافد عدد كبير من الجمهور على العرض الأول للفيلم الروائي "بيت جوتشي" أو House of Gucci ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، بالدورة الـ 43 بمهرجان القاهرة السينمائي.

فيلم "بيت جوتشي" House of Gucci من إخراج ريدلي سكوت، وإنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، وأحداثة مستوحاة من الإمبراطورية العائلية وراء دار الأزياء الإيطالية الشهيرة جوتشي.

مهرجان القاهرة 

يمتد هذا الفيلم على مدى ثلاثة عقود من الحب والخيانة والانحلال والانتقام، والقتل في نهاية المطاف، ويكشف عن معنى الاسم وقيمته، وإلى أي مدى ستذهب العائلة للسيطرة.

يعرض الفيلم الذي تبلغ مدته 157 دقيقة، في الساعة الـ 9 مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وسيكون عرضه الثاني يوم الأربعاء 1 ديسمبر، في تمام الساعة الـ 10 مساء، بمسرح النافورة.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر المقبل.

وصف تقرير عن فيلم House of Gucci في موقع فاريتي، الدور الذي تقدمه ليدي جاجا بأنه يسمح لها تقديم درجات مختلفة ومثيرة من الجنون والسعي للحصول على المال .

كما نوه التقرير إلى التحول الكبير في شكل جاريد ليتو الذي يأخذ مهنته على محمل الجد، ويقدم شخصية جديدة عليه كعادته، إلى جانب الآداء القوي من آدم درايفر وسلمى حايك.

مهرجان القاهرة 
مهرجان القاهرة السينمائي القاهرة السينمائي بيت جوتشي ريدلي سكوت الولايات المتحدة الامريكية

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