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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة أخبار العالم | إعلان صادم حول متحور كورونا أوميكرون.. عدوان إثيوبي جديد علي السودان.. مصر تترأس جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي حول أجندة المرأة

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الثلاثاء العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

اشتباكات بالقذائف بين الجيش السوداني وميليشيات إثيوبية على الحدود


تبادل الجيش السوداني ومليشيات إثيوبية، اشتباكات بالقذائف المدفعية، في المنطقة الحدودية بين البلدين.


وبحسب شبكة "العين الإخبارية"، أكد مصدر عسكري اليوم الثلاثاء، فضل عدم ذكر اسمه أن الاشتباكات وقعت في منطقة بركة نورين بالقرب من الفشقة الصغري على الحدود بين البلدين.

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كان الجيش السوداني، أعلن السبت الماضي أن نظيره الإثيوبي وميليشيات موالية له، هاجموا منطقة الفشقة الحدودية، وهي منطقة زراعية محل نزاع بين البلدين.

 

وأوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" أن القوات السودانية تواجدت بالمنطقة لحماية مزارعين أثناء موسم حصاد.

 

ولاحقا نفى وزير مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي لجيسي تولو أن يكون الجيش الإثيوبي هاجم نظيره السوداني في الفشقة.

 

وقال "تولو": "الجيش الإثيوبي لم يهاجم السودان وهذه المزاعم غير صحيحة"، مؤكدا في تصريحات صحفية، أن بلاده ليست لها أجندة لمهاجمة دولة ذات سيادة.

 

ولفت المسؤول الإثيوبي إلى أن "جبهة تحرير تجراي الإرهابية تجند المتسللين في السودان وتحاول الدخول إلى البلاد في أوقات مختلفة، لا سيما في منطقة المتمة".

 

وكشف أن الجيش الإثيوبي والمليشيات المحلية تصدت للمتسللين من عناصر جبهة تحرير تجراي، وألحقت بهم خسائر بعد ضربات موجعة.

 

وتعتبر منطقة "الفشقة" المتاخمة للحدود الإثيوبية أرضا يصرّ كلا الجانبين على الاحتفاظ بها أو خوض حرب من أجلها.

 

ويتركز النزاع المستمر منذ عقود مع إثيوبيا على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، يقول السودان إنها تقع داخل حدوده، وفقا لاتفاقية حددت الخط الفاصل بين البلدين في أوائل القرن العشرين.

مصر تترأس جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي حول أجندة المرأة


ترأس السفير د.محمد عمر جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، آخر جلسات مجلس السلم والأمن الأفريقي في شهر نوفمبر الجاري تحت الرئاسة المصرية، والتي خصصت لتناول موضوع المرأة ودورها في السلم والأمن.


وذكرت سفارة مصر بأديس أبابا - فى بيان صحفى نشرته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى- أن الجلسة تهدف إلى تقييم التقدم المحرز على صعيد أجندة المرأة في القارة الأفريقية ودورها في حفظ السلم والأمن.


واستعرض السفير المصري خلال الجلسة الجهود الوطنية في هذا الصدد، وخاصة جهود تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية في مصر.

كما أكد على ضرورة مضاعفة الجهود في القارة لدعم إشراك المرأة، وضرورة إيلاء اهتماما خاصا لهذه القضية في ظل جهود التصدي والتعافي من جائحة كورونا، بما يحول دون مضاعفة تداعيات الجائحة على المرأة والفئات الأكثر احتياجا، ودعا كذلك إلي تعزيز الشراكات الدولية مع الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء للدفع قدما بدور المرأة في القارة.

اللقاحات ليست فعالة مع متحور كورونا الجديد.. إعلان صادم من رئيس موديرنا


استبعد رئيس شركة صناعة الأدوية "مودرنا"، ستيفان بانسل، أن تكون اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فعالة ضد متحور "أوميكرون" الجديد، كما كان الأمر بالنسبة للسلالة "دلتا".

وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، قال  ستيفان بانسل: "على ما أعتقد، لا يوجد عالم تكون (الفاعلية) فيه بنفس المستوى الذي كان لدينا مع سلالة دلتا".

وأضاف موضحا: "أعتقد أنه سيكون هناك قصور جوهري..لا أعرف مقدار ذلك لأننا بحاجة إلى انتظار البيانات، لكن جميع العلماء الذين تحدثت إليهم، ذهبوا إلى أن هذا لن يكون مناسبا"‭.

نشرة أخبار العالم اوميكرون المتحور الجديد السودان اثيوبيا

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