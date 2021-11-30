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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تكشف نماذج من استجابة جامعة المنصورة

مستشفى الاطفال الجامعى
مستشفى الاطفال الجامعى

كشف الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، عن نماذج من استجابات الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المُسجلة على المنظومة، في إطار إهتمامها البالغ بتحقيق أفضل الاستجابات الممكنة لما تتلقاه وترصده من شكاوى وإستغاثات المواطنين، وذلك اتساقاً مع المبادرات الرئاسية المتنوعة والرامية لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، وتنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بضمان فعالية وكفاءة سبل تلقى وفحص شكاوى المواطنين من خلال توفير قنوات عصرية لتلقى الشكاوى والبلاغات عن أوجه القصور المختلفة، مع سرعة التنسيق مع مختلف الجهات المختصة، بهدف تفعيل الشراكة مع المواطنين وتعزيز ثقتهم من خلال الاستجابة للشكاوى والاستغاثات والطلبات والبلاغات المختلفة، التزاماً بتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

أوضح أن فريق عمل المنظومة يعمل على تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بأن يكون على رأس الأولويات في سرعة الاستجابة للاستغاثات والشكاوى التي تتلقاها وترصدها المنظومة، ما يتعلق بالبعدين الصحي والإجتماعي، لافتأً إلى أنه قد أصبح هناك تعاون وثيق وتنسيق مستمر مع أجهزة وزارة الصحة وقيادات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والجامعات والمستشفيات التابعة لها، لتقديم افضل استجابات ممكنة للمواطنين أصحاب الشكاوى والإستغاثات الطبية.

وفي هذا الصدد، عرض الدكتور طارق الرفاعي استغاثة مواطن مقيم بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، يعاني نجله الذي يدعى (ي. أ. م) ويبلغ من العمر أربعة أيام، من غياب تكوين الجدار الخلفي للصدر من الجلد والعضلات والأعصاب والأوعية الدموية، (عيب خلقي بالجهاز الهيكلي والعضلي)، ومحجوز بأحد المستشفيات بالمدينة لا تتوفر بها الخدمة الطبية اللازمة، ويحتاج إلى تدخل جراحي عاجل.

وأفاد مدير المنظومة أنه تم التنسيق الفوري مع كل من المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنصورة، ومدير عام مستشفى الأطفال الجامعي بجامعة المنصورة، وعقب إفادة المستشفى بتوفير مكان للحالة، تم التنسيق مع هيئة الإسعاف لنقل الرضيع من العريش إلى مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة، وفور وصوله، تم حجزه بحضانة مبتسرين (جراحة)، وتشكيل لجنة عاجلة من استشاري جراحة العيوب الخلفية بالعظام والأوعية الدموية، والتجميل، والأطفال المبتسرين، وتم إجراء كافة التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، وأقرت اللجنة بوضع الطفل على علاج لمدة (١٥) يوماً، وتم إجراء جراحات لإصلاح العيب الخلقي على مراحل متتالية بنجاح، كما تم حجز الرضيع برعاية الأطفال ما بعد الجراحة، مع توفير بروتوكول العلاج اللازم لإستقرار حالته الصحية.

جامعة المنصورة محافظة شمال سيناء المبادرات الرئاسية منظومة الشكاوى الحكومية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

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