عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي معلول: تشرفت بارتداء شارة قيادة أعظم نادي في الكون

صدى البلد

وجه نجم الأهلي علي معلول رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب علي معلول : يوم آخر جميل في رحلتي مع النادي الأهلي .. تشرفت فيه بارتداء شارة قيادة أعظم نادي في الكون لأول مرة في مسيرتي مع الفريق .. أكن للنادي الأهلي ولجماهيره كل الحب والتقدير والاحترام وستظل تلك اللحظة في ذاكرتي ككل لحظاتنا السعيدة معًا داخل نادي القرن

واحتفى النادي الأهلي، بالدولي التونسي علي معلول نجم الفريق بعد ارتداء الأخير شارة القيادة للمرة الأولى منذ انضمامه، وذلك في لقاء الجونة.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي عبر فيس بوك صور لمعلول وهو يرتدي شارة الكابتن وعلّقت عليها "لحظة للذكرى لعلي معلول".


علي معلول يرتدى شارة القيادة للمرة الأولى 
وارتدى علي معلول، شارة القيادة لأول مرة في تاريخه منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء في صيف 2016.

 

واحتفلت جماهير الأهلي بنجمها المفضل في ستاد القاهرة خلال مباراة الفريق أمام الجونة بعد ارتداء شارة القيادة عقب خروج كريم نيدفيد في الدقيقة 60.

ثلاثية الأهلي أمام الجونة 
وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا كبيرا على الجونة بثلاثة أهداف دون رد في الجولة 21 من بطولة الدوري.

أحرز ثلاثية الأهلي إمام عاشور ومحمود متولي ومحمود كهربا في الدقائق 37 و62 و80 من عمر المباراة.

ارتفع رصيد الأهلي عند 27 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد الجونة عند 28 نقطة في المركز التاسع.
 

أرقام علي معلول علي معلول التجديد علي معلول النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حاجة تكسف| نجم الزمالك يثير الجدل بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

رئيس الزمالك السابق: فتيات أحمد مرتضى فعلوا المستحيل ليسعدوا جماهير الزمالك

مصدر نهر النيل.. خبير: بحيرة فيكتوريا تحقق أعلى منسوب لها في التاريخ

حقيقة هروب مجدي أفشة من الأهلي

زوجة نجم الزمالك تمزج بين البساطة والجمال في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

قرار جديد من التعليم بشأن " زي طلاب المدارس " على مستوى الجمهورية

هينزل عن 40 جنيهًا؟ خبير اقتصادي يعلن مفاجأة عن الدولار | فيديو

ترشيحاتنا

علي معلول: تشرفت بارتداء شارة قيادة أعظم نادي في الكون

تظاهر آلاف الإسرائيليين بتل أبيب للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم.. والبانيه مفاجأة

4 كلمات تهون كل أمر عسير وتزيل الهموم.. داوم عليها كل يوم

ضياء السيد: ارتداء شارة قيادة الأهلي أمر عظيم وتكليل لتاريخ علي معلول

رئيس الزمالك السابق: فتيات أحمد مرتضى فعلوا المستحيل ليسعدوا جماهير الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شم النسيم على الأبواب.. أفضل وأبسط الطرق لتزيين المنزل للاحتفال بالربيع

ماذا يحدث للجسم عند تناول الترمس؟

قبل شم النسيم.. فوائد وأضرار الرنجة

فستان حورية البحر.. نجوى كرم تثير الجدل بأحدث إطلالة| شاهد

فيديو

رنا سماحة : لم أتردد لحظة في غناء رباعيات مسلسل رحيل |خاص

الأرض على وشك الاصطدام بكويكب غامض من القمر.. ماذا يحدث؟

النجاح بيلبقلك .. عبير نعمة تشيد بـ حفل أمال ماهر

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ