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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الهجرة: الجمهورية الجديدة تشهد تمكينا حقيقيا للمرأة في أهم المناصب

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، في منتدى "الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا"، والمنعقد في قصر القبة تحت شعار "المرأة نحو آفاق جديدة".

يناقش المنتدي تفعيل مجموعة من الأهداف والرؤى الرئيسية التي من شأنها تعزيز تمكين المرأة المصرية في مجالات الحياة المختلفة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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شارك في المؤتمر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد/ كريستيان بيرجير سفير الاتحاد الأوروبي في مصر وسفراء عدد من الدول العربية والأجنبية، إلى جانب نخبة من القيادات الحكومية رفيعة المستوى وممثلين من منظمة الأمم المتحدة، وكبرى المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة، ونحو 500 قيادة نسائية يمثلن الدوائر الرئيسية في صنع القرار، بالإضافة إلى القيادات النسائية بقطاع الاستثمار والمال والأعمال، إلى جانب رؤساء المؤسسات التمويلية الكبرى المحلية والدولية والعديد من الشخصيات العامة محلًيا وإقليمًيا.

واستهلت فاعليات المنتدى، بجولة قام المشاركون فيها بتفقد معارض مصغرة لمنتجات متنوعة أسسها عدد من رائدات الأعمال النابغات.

وخلال كلمتها في جلسة المنتدى، قالت السفيرة نبيلة مكرم إن قضايا تمكين المرأة تحظى في عهد الجمهورية الجديدة بأولوية قصوى على أجندة العمل الوطني في رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في ظل دعم ورعاية كاملة من القيادة السياسية، والذي انعكس على أداء الحكومة في اتخاذ كافة الإجراءات والسياسات التي تعزز من المساواة وتقضي على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، إلى جانب التأكيد على المشاركة الفعالة وتكافؤ الفرص للمرأة في كافة المجالات دون إقصاء أو تمييز.

وأكدت الوزيرة أن المرأة المصرية تعيش عصرا ذهبيا من التمكين شمل كافة المناصب الحكومية، فلأول مرة نرى ثمان وزيرات في الحكومة المصرية، وكذلك 163 نائبة بمجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة لتعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة الإدارية.

وتابعت: "هناك 8 وزيرات في الحكومة و163 نائبة برلمانية، وهناك العديد المناصب المهمة التي تشغلها المرأة في المرحلة الحالة، ولأول مرة نرى المرأة المصرية في منصب القاضي وكذلك النيابة الإدارية، ما يعكس إيمان القيادة السياسية بالمرأة المصرية وقدرتها على تحمل المسئوليات الصعبة"، لافتة إلى أن القيادة السياسية تعتبر المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، ومن ثَم القيام بدورها في إعلاء شأن الوطن.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الدولة المصرية لم تغفل دور المرأة المصرية بالخارج، فقد نظمت وزارة الهجرة عام 2017 مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بمناسبة اعتبار ذلك العام عاماً للمرأة المصرية، ومثل المؤتمر نقطة انطلاق لاستفادة المؤسسات الوطنية من خبرات المرأة المصرية بالخارج لتصبح شريكا رئيسيا في التنمية، من خلال إحداث تعاون بين عدد من الوزارات المعنية ونابغات مصر بالخارج، مضيفة أنه من بين النماذج الهامة للمرأة المصرية بالخارج أيضا السيدة ليلى بنس إحدى رائدات مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" والمتصدرة قائمة فوربس كأحد أفضل مستشاري إدارة الثروات بالولايات المتحدة الأمريكية.

 تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر "المرأة نحو اَفاق جديدة" يستهدف إعداد حزمة من البرامج والمبادرات التي تعزز المشاركة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص بهدف زيادة تمثيل المرأة في قوة العمل، وتطوير قواعد البيانات الخاصة بها، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات التدريبية والتمويلية النوعية التي تساعد في توسيع قاعدة التمكين لكافة المناطق.

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة المصريين بالخارج الرئيس عبد الفتاح السيسي هالة السعيد

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