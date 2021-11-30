رئيس الهيئة العربية للصنيع: قوات الدفاع الجوي تعمل على مدار الـ 24 ساعة

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن فكرة تنظيم المعارض العسكرية ترجع للرئيس السيسي عندما كان وزيرا للدفاع، موضحًا أن الهيئة العربية للتصنيع لها جناح كبير في إيديكس 2021.



وأضاف الفريق عبد المنعم التراس خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، من داخل معرض إيديكس 2021، أن تكنولوجيا صناعة الطائرات صعبة ومعقدة.

وأكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن مصر لديها القدرة على إقامة معارض عالمية تنافس أي دولة أخرى، مشيرًا إلى أن مصر تعرض جزء من إمكانياتها من خلال المعرض الدولي للصناعات الدفاعية .

وأوضح الفريق عبد المنعم التراس أن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية يسهم في تبادل الخبرات العالمية في مجال التسليح ، مشيرًا إلى افتتاح أول مركز لعمل العمرات وصيانة جميع أنواع الطائرات.

ولفت الفريق عبد المنعم التراس الى أن مصر باتت حاليا تملك أحدث طائرة استطلاع جوي ( نووت ) وتستمر لمدة 14 ساعة في الجو، إضافة إلى أنها متعددة الأغراض ولا يمكن اكتشافها.

وأكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن قوات الدفاع الجوي تعمل على مدار الـ 24 ساعة.

