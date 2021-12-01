يطبق داخل كافة البنوك.. تعرف على الآي سكور وتأثيره على تعاملات المواطنين



تحدث أحمد أبو على، الباحث الاقتصادي، عن تقرير الآي سكور البنكي، موضحا:" الأي سكور تقرير يمكن تشبيهه بـ صحيفة الحالة الجنائية، متابعا: الآي سكور عبارة عن تقرير ائتماني يطبق داخل كافة البنوك المصرية.



وأضاف "أحمد أبو علي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي" تقرير الآي سكور مهم للغاية في تعاملات البنوك، متابعا: لا يمكن منح الفروض سواء للشركات أو القروض دون الرجوع إلى تقرير الآى سكور الخاص به.



وأوضح أن الأي سكور يتعلق بكافة التعاملات الائتمانية البنكية، متابعا: في حالة فتح الفرد حساب بنكي في أكثر من بنك سيؤدي ذلك إلى وضع الفرد على القائمة السلبية لدى البنوك، مما يترتب عليه عدم رغبة البنوك في التعامل مع الفرد.



وأشار إلى أن الآي سكور يمكن أن يحتوي على معلومات بنكية خاطئة، وفي تلك الحالة يمكن للمواطنين التوجه إلى البنك للتأكد من صحة المعلومات البنكية الخاصة به.



