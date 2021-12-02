أحمد أبو مسلم: منتخب مصر قادر على حصد كأس العرب

أكد أحمد أبو مسلم، نجم الأهلى السابق، أن منتخب مصر قادر على حصد لقب بطولة كأس العرب رغم غياب اللاعبين المحترفين عن قائمة الفراعنة المشاركة في تلك البطولة.



وقال أبو مسلم فى تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "ten": "كل البطولات التي يشارك فيها المنتخب هي بطولات مهمة، وفي أي بطولة يجب أن يكون حصد اللقب أهم أولوياتنا، أتمنى أن نبدأ بشكل قوي ونفوز على لبنان والسودان ونلاعب الجزائر على صدارة المجموعة".



وأضاف: "عدم وجود المحترفين يؤثر على بطولة كأس العرب، وتوقيت إقامتها صعب جداً لذلك فضلت بعض المنتخبات أن تخوضها بلاعبي المنتخب الأولمبي مثل السعودية، ولكن حتى لو لم تحصد اللقب يجب أن تنافس عليها".