لقاءات ثنائية لقادة القوات المسلحة لتعزيز أواصر التعاون العسكرى.. صور

عقد قادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الوفود العسكرية وممثلى كبرى شركات التسليح العالمية على هامش فعاليات اليوم الثالث للمعرض الدولى الثانى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" ، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على زيادة آفاق التعاون العسكرى والشراكة الإستراتيجية مع مختلف القوى العسكرية للدول الصديقة والشقيقة.

حيث إلتقى الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية بكلاً من "ماركو بورتى" نائب رئيس التنفيذى بشركة لوناردو ، والفريق عبد الله سالم قائد القوات البحرية اليمنية ، و "جون كلود ليلونج" مدير شركة داسو مصر ، والعقيد الركن بحرى هيثم الضناوى قائد القوات البحرية اللبنابنة ، والعميد ركن محمد خلف العيد رئيس أركان القوات البحرية الكويتية ، و "توماس جونت" الرئيس التنفيذى لشركة AWE .

وفى سياق متصل أعلن قائد القوات البحرية عن تدشين المعرض البحرى الأول "Naval Power" للقوات البحرية سبتمبر 2022 برعاية وزارة الدفاع المصرية ، وذلك بالتعاون مع شركة Arabian World Events المنظمة حالياً للمعرض الدولى للصناعات العسكرية والدفاعية فى مصر بدورته الحالية .

كما إلتقى الفريق محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية باللواء طيار راشد محمد الشامسى نائب قائد القوات الجوية الإماراتية ، وإيهاب زايد المدير الإقليمى لشركة إمبراير البرازيلية ، و أحمد سليم المدير الإقليمى لشركة North Rop Gramman .

فيما إلتقى الفريق محمد حجازى قائد قوات الدفاع الجوى بالعميد أوليفيه لكونت مسئول تنمية العلاقات للشرق الأوسط وإفريقيا بهيئة التسليح الفرنسية ، والسيد ديتر شميدت نائب رئيس شركة هينسولت الألمانية .

وتناولت اللقاءات عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك ، كذلك أوجه تعزيز علاقات التعاون العسكرى مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة .

وشهد المعرض حضور مكثف للزائرين الذين عبروا عن سعادتهم بمستوى المعرض الذى تشارك به كبرى شركات التسليح العالمية .

كما تفقد قادة الوفود العسكرية للدول الصديقة والشقيقة وعدد من الشخصيات العامة المعرض حيث أشادوا بما لمسوه من مستوى تنظيمى متميز يبرز ريادة مصر وقوة قواتها المسلحة على الصعيد العسكرى الدولى .

يأتي ذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث للمعرض الدولى الثانى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021".

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