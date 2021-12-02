كأس العرب..نجم الأهلي السابق: منتخب مصر تايه والجزائر وقطر وتونس والمغرب الأفضل

علق أحمد نخلة نجم النادى الأهلى السابق على مستوى المنتخبات بعد انتهاء الجولة الأولى من بطولة كأس العرب.

تستضيف ملاعب قطر منافسات بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة وتستمر حتى يوم ١٨ ديسمبر الجاري.

قال أحمد نخلة فى تصريحات خاصة لصدى البلد: لا يمكن توجيه اللوم إلى منتخب السعودية بعد مشاركته بعناصر المنتخب الأولمبي ومن الوارد أن يتذيل مجموعته وهم وجهة نظرهم المشاركة فى البطولة.

أضاف نجم الأهلي السابق: من أقوى المنتخبات المشاركة فى بطولة كأس العرب منتخب الجزائر وتونس والمغرب ويعتبر هم الاقوى إلى جانب منتخب قطر المرشحة لنيل اللقب.

أضاف أحمد نخلة : منتخب مصر لم يقدم مردود قوى فى مباراته امام لبنان رغم الفوز لافتا إلى أن الجماهير المصرية لم تعتاد على هذا الأداء من جانب لاعبي الفراعنة الكبار.

استطرد احمد نخلة: منتخب قطر يمتلك مدربا حيدا وفري منظم ولديه حارس مرمى جيد.

تابع: أنا لا أرى منتخب مصر بدون المحترفين فى ظل عدم الانسجام والأداء وفكر البرتغالي كارلوس كيروش الغريب وقناعته بمروان حمدى الذى لم يقدم اى مستوى كمهاجم وكان يتعين عليه الاعتماد على محمد شريف وزيزو مشيرا إلى أن استبعاد رمضان صبحي أمر غريب.

لفت إلى أن فكر كيروش تغييراته غريبة إلى جانب عدم وجود دور إلى الجهاز المعاون مثل ضياء السيد لافتا إلى أنه ينتظر مباراة منتخب مصر والجزائر وقال : ربنا يستر منطلعش بفضيحة.

يذكر أن منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش تغلب على نظيره منتخب لبنان بهدف نظيف سجله أقفشة من ركلة جزاء.