البورصة تنهي الأسبوع على انخفاض جماعي لمؤشراتها

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس، آخر تداولات الأسبوع، على هبوط جماعي، مدفوعة بعمليات بيع موسعة من قِبَل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، وبعض من الأفراد العرب والأجانب على أغلبية أسهم السوق، تلك التي قابلتها عمليات شراء من قِبَل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأفراد المصريين.

وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 2.9 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 721.6 مليار جنيه.

وأضافت رمسيس، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" بنسبة بلغت 89. 0%، بما يعادل 101.6 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 11318 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوي الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 28. 0%، بما يعادل 6.1 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 2157.5.

وتابعت حنان رمسيس، امتدت التراجعات إلى المؤشر الأوسع نطاقًا "إى جى إكس 100 متساوي الأوزان" الذي هبط بنسبة 38. 0%، بما يعادل 12 نقطة خسارة، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 3136.9 نقطة، وسط تداولات متوسطة بلغت قيمتها نحو 1.1 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على حوالي 431.8 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 46.7 ألف صفقة بيع وشراء.