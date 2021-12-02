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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على هامش تدريبات المنتخب.. زيارة رئيس الاتحاد القطري وأبو ريدة.. والاطمئنان على حمدي فتحي

صدى البلد

أدى مساء اليوم المنتخب الوطني تدريبه على الملعب المخصص له استعدادا للقاء السودان في السابعة مساء السبت المقبل ( السادسة في القاهرة) ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة لكأس العرب.


شارك في المران 22 لاعبا، بينما تغيب عنه حمدي فتحي وفقا للبرتوكول المعتمد دوليًا في التعامل مع حالة الارتجاج التي تعرض لها، فيما أجرى الفحوصات الطبية الواجبة برفقة، محمد أبو العلا طبيب الفريق بأحد مستشفيات الدوحة للاطمئنان على استقرار حالته الذي أشار إلى أن حالة اللاعب جيدة.


وكان الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم قد قام بزيارة لتدريبات المنتخب الوطني برفقة المهندس هاني أبو ريدة عضو الفيفا والاتحادين العربي والأفريقي، وكان في استقبالهما أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري ومحمد الشواربي عضو الاتحاد.


وتمنى رئيس الاتحاد القطري التوفيق للمنتخب المصري مهنئا لاعبيه على وجود مدرب عالمي معهم، فيما أكد هاني أبو ريدة عن سعادته بما يقوم به كارلوس كيروش من صناعة جيل جديد للكرة المصرية.

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مصر أبو ريدة الاتحاد المصري هاني ابو ريدة المنتخب الوطني

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