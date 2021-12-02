متحدث الوزراء يناشد كبار السن سرعة الحصول على اللقاح.. فيديو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أصحاب المعاشات هم أكثر فئة لا بد أن تحصل على اللقاحات، مؤكدا أن تلك الفئة هي أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري” أن أول فئة لا بد أن تحصل على تطعيم كورونا ولهم الأولوية هم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وقال مصطفى بكري، إن التسجيل للقاح، وتحديد المكان لا يتجاوز 24 ساعة، مؤكدا أنه لا توجد مشكلة في الحصول على اللقاح.

نناشد كل كبار السن

وناشد المتحدث باسم مجلس الوزراء كبار السن وأصحاب المعاشات سرعة التطعيم، وأن لقاح كورونا متاح دون تسجيل بالذهاب لأقرب مركز شباب أو أي سيارة متنقلة لوزارة الصحة أو محطات المترو.