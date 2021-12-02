صرف صحي القاهرة : حصول قطاع خدمة العملاء على شهادة الآيزو

أعلن المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، حصول قطاع خدمة العملاء بالشركة، علي شهادة الجودة ايزو ٩٠٠١ لسنة ٢٠١٥ بما يشمله من مراكز لخدمة العملاء وإدارات عامة فنية لتوصيل المباني والمنشآت علي الشبكة العامة للصرف الصحي وإدارة عامة فنية للتحكم في الصرف الصناعي لإحكام الرقابة والترخيص بالتوصيل للمنشآت الصناعية المطابق صرفها النهائي لمعايير القانون.

وقال أن الشركة تسعى دائما إلى تقديم خدمة متميزة لعملائها والحرص علي كسب رضائهم والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

ووجه رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، الشكر إلى المهندسة عزة سيد محمد، رئيس قطاع خدمة العملاء، على جهدها المتميز، ودورها فى تطوير أداء خدمة العملاء.