لن يكتمل طبق الكشري المصري دون إضافات ولن تكون هذه الإضافات اختيارية عدا طبق الشطة ولذلك فأن إضافات الكشري هي احدي مكونات الكشري التي لايمكن الاستغناء عنها ولذلك يجب تقديمها بشكل جيد واليكي الطريقة

مقادير الإضافات الموجودة مع الكشري

١-الدقة

3 فصوص من الثوم مفرومين

ربع كوب من الخل

نصف كوب من الماء

ملعقة صغيرة من الشطة

نصف ملعقة صغيرة من الكمون

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة من الزيت



طريقة تحضير الدقة:

1-فى طاسة صغيرة ضعى الزيت والثوم وقلبى جيداً.

2-انتظرى حتى يأخذ الثوم اللون الذهبى، ثم ضعى الخل.

3-ضعى الماء والشطة والملح والكمون وانتظرى حتى يغلى الخليط لمرة واحدة فقط



(لعمل الصلصة)

في حلة على النار نضع القليل من زيت تحمير البصل ثم نضع الثوم والكزبرة الجافة ونقلب ثم نضع الصلصة وعصير الطماطم "المسبكة" ونقلب جيداً ثم نضع الملح والفلفل الأسود والكمون والشطة ونقلب ونتركها حتى تأخذ غلوة



(لعمل الدقة)

في الخلاط نضع كل المكونات ونخلطها جيداً وتقدم بجانب الكشري ويمكن تقطيع طماطم مكعبات وإضافتها إلى الدقة حسب الرغبة

(لعمل الشطة)

في طاسة على النار نضع القليل من زيت تحمير البصل ثم نضع الشطة والثوم ونقلب حتى يتحمروا ثم نضع الكزبرة الجافة ونقلب ويمكن إضافة طماطم مكعبات صغيرة وبذلك نحصل على شطة زيت ويمكن إضافة جزء من صلصة الطماطم المسبكة وبذلك نحصل على شطة بالصلصة



(لعمل العيش)

نقطع العيش الشامي مربعات أو مثلثات ثم نقليه في زيت غزير ساخن حتى يصل لدرجة لون فاتحة "لأن عندما نتركه مدة أكثر يصبح لونه أغمق" ثم نرش عليه القليل من الملح والكمون



(لعمل التقلية)

نقطع البصل إلى شرائح أو نفرمه فرم خشن ثم نرش عليه رشة ملح ونضع عليه دقيق ونضعه في مصفاة ونقلب جيداً ثم نقليه في زيت غزير ساخن وعند وصوله لدرجة الإحمرار المطلوبة نخرجه على مناديل المطبخ حتى يتصفى من الزيت الزائد



(لتجميع الطبق)

في طبق التقديم نضع كل المكونات حسب الرغبة ويقدم.