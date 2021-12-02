التنمية المحلية تكشف تفاصيل إطلاق الإصدار الأول من البوابة الجيومكانية

كشف خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، تفاصيل إطلاق الإصدار الأول للبوابة الجغرافية الجيومكانية لتحسين التواصل مع المواطنين.

وقال خالد قاسم في مداخلة هاتفية على قناة " اكسترا نيوز"، إن البوابة تكون رابط بين وزارة التنمية المحلية وجميع المحافظات والمواطنين للتعرف على البرامج التي تقدمها الوزارة والمشروعات والخدمات .



وأضاف خالد قاسم :" البوابة تعتبر الية من اليات دعم واتخاذ القرار وتساعد متخذ القرار ودراسة السيناريوهات التي تساعدنا في تقديم الحلول لمن يتخذ القرار ".

وتابع خالد قاسم :" البوابة الجغرافية تربط المشروعات القومية بموقعها على الأرض في مختلف أنحاء الجمهورية ومنها مشروعات حياة كريمة وتطوير الريف المصري ".

وأكمل مساعد وزير التنمية المحلية :" يتم تحديث البيانات عن مختلف المشروعات التي يتم تنفيذ المشروع بها ويمكن للمواطن ان يراها عن طريق البوابة".

وفي سياق آخر قام مساعد وزير التنمية المحلية ، :" قطاع رصف الطرق المحلية من احد انجازات وزارة التنمية المحلية وتم رصف 22 ألف طريق في كل المحافظات من عام 2014 وحتى الأن وبأطوال أكثر من 20 ألف كيلو متر بتكلفة 46.8 مليار جنيه ".