"لم أكن أقصد".. سيدة تعرض ابنها للبيع

تسبب خطأ بسيط قامت به سيدة بريطانية في تعرضها لموجة حادة من الانتقادات و التعليقات السخيفة و الساخرة و ذلك بسبب أنها لن تلتفت للصورة التي نشرتها على صفحتها على فيس بوك .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن سيدة بريطانية عرضت صورة لإبنها ذو السبعة أشهر عبر صفحتها على فيس بوك و كتب " للبيع" و لكنها اكتشفت ما فعلته بعد ساعتين من ترك تلك الصورة.



قالت السيدة انها فوجئت بسيل من الاتصالات و الرسائل عبر هاتفها عقب نشر الصورة على فيس بوك، و لكنها كانت تقصد بيع أريكتها إلا أنها لم تلتفت أنها اخطأت في إختيار الصورة الصحيحة مما عرضها للسخرية و النقد اللاذع من رواد السوشيال ميديا .

أوضحت السيدة أنها بالفعل لم تقصد على الإطلاق أو حتى على سبيل الدعابة نشر صةرى ابنها و عرضه للبيع، إلا أنها اخطأت في إختيار الصورة و لم تلتفت إلا بعد حين من نشر الصورة .

جدير بالذكر أن بعد ساعات من نشر تلك الصورة، قامت السيدة بمسح المنشور، و اعتذرت لمتابعيها و أوضحت أن ما حدث هو خطأ غير مقصود في اختيار الصورة المرغوب نشرها .

