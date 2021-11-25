نشرت الفيديو على فيس بوك .. ضبط شخص تحرش بفتاة بالقاهرة

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش اللفظى والجسدى بصاحبة الحساب "الشاكية" ( موظفة بإحدى شركات الدعاية والإعلان - مقيمة بمحافظة القاهرة) حال استقلالها سيارة أجرة وتوجهها لمحل عملها وحدوث مشادة كلامية بينهما ، وعقب ذلك تمكن المتهم من الفرار من محل الواقعة.

بإجراء التحريات واستخدام التقنيات الحديثة تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المتهم وتبين أنه ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه بأقوال المبلغة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.