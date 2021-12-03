التوأم يرفضان التعامل مع أمير مرتضى في صفقة شبانة



أكد الإعلامي محمد شبانة أن حسام وإبراهيم حسن يرفضان التعامل مع أمير مرتضي منصور لإنهاء صفقة المدافع محمود شبانة لاعب الزمالك في يناير المقبل ، بسبب الخلافات مع والدهم مرتضي منصور .



وأضاف شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية "etc" أن حسام حسن يطلب معسكر خارجي لإعداد اللاعبين في يناير المقبل اثناء توقف كأس افريقيا و ادارة الاتحاد أبلغته بالنظر في الأمر .

الاتحاد السكندري طلب من المدافع الجامايكي نانا بسرعة احضار عرض في يناير للرحيل عن الفريق ، بعد تغيبه لمدة ثلاثة اسابيع عن الفريق و عدم قدومه من بلده جامايكا .

وفي سياق متصل لجأ محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر للدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك بسبب الإصابة التي تعرض لها الحارس في مباراة فريقه أمام إنبي في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وخضع حارس مرمى فيوتشر لفحص طبي في الأيام القليلة الماضية تحت إشراف رئيس الجهاز الطبي للفريق الأبيض.



وكان الزمالك أعار جنش في بداية الموسم الحالي لنادي فيوتشر الصاعد حديثا لدوري الأضواء، وشارك اللاعب في المباريات بصورة أساسية مع فريقه الجديد، قبل أن يتعرض لإصابة قوية في وجه القدم، خلال مباراة إنبي في الجولة الخامسة للمسابقة المحلية.

ويستأنف الأبيض تدريباته عصر غدا الجمعة على ملعب النادي استعدادا للقاء المقاولون العرب في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المقرر لها يوم ٢١ ديسمبر المقبل، بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة أسبوع عقب الانتهاء من مباراة سيراميكا الأخيرة في الدوري.