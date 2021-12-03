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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القضاء يعيد سيف الإسلام القذافي إلى السباق الرئاسي وأمريكا وإيران تبديان تشاؤما إزاء إحياء الاتفاق النووي.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

البرهان يتعهد بالتعاون الكامل مع حمدوك لـإنجاح الفترة الانتقالية في السودان
وزير الإعلام اللبناني: استقالتي لإعطاء دفع إيجابي لمبادرة الرئيس الفرنسي
الصدر يشترط نزع سلاح الميليشيات العراقية لإشراكها في الحكومة المقبلة‎‎
النواب الأمريكي يقر مشروع قانون للحيلولة دون إغلاق الحكومة
بايدن: مكافحة كوفيد-19 يجب ألا تكون سبباً لانقسامات سياسية‎‎

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن القوات المسلحة تتبع كل المعايير العلمية في انتقاء أفضل العناصر لاختيار صفوة الطلبة المتقدمين من جميع فئات المجتمع بكل نزاهة وشفافية ليستكملوا مهمة الدفاع عن أمن مصر واستقرارها بعد إعدادهم وفقا لأحدث وسائل وبرامج التدريب والتأهيل العلمي والبدني والعسكري.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الوطن" بأن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أكد أنه سيعلن استقالته الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم بتوقيت لبنان، حيث قال إن "استقالتي هي لإعطاء دفع إيجابي لمبادرة الرئيس الفرنسي، معلناً أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً عند الواحدة بعد ظهر اليوم في وزارة الإعلام".

وذكرت "الراي" أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان بالتعاون الكامل مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لإنجاح الفترة الانتقالية في السودان وصولاً لانتخابات حرة بنهايتها، ودعا  خلال اجتماعه مع رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، السودانيين إلى دعم الحكومة التي سيشكلها حمدوك.

وأشارت "القبس" إلى أن محكمة سبها في جنوب ليبيا، قضت بعودة سيف الإسلام القذافي، إلى السباق الرئاسي، وذلك بعد أيام من استبعاده من قبل المفوضية العليا للانتخابات، بسبب "مخالفته بندين من قانون انتخاب رئيس الدولة".

وقالت "الجريدة" إن  زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اشترط نزع سلاح الفصائل المسلحة قبل إشراكها في الحكومة المقبلة.

دوليًا، أفادت "الوطن" بأن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال إنه ليس متفائلاً بالمباحثات التي تجريها بلاده مع القوى الدولية في العاصمة فيينا بشأن الاتفاق النووي، فيما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصحفيين في ستوكهولم "أعتقد أننا في المستقبل القريب جدا، في يوم أو نحو ذلك، سنكون في وضع يسمح لنا بمعرفة ما إذا كانت إيران تنوي بالفعل المشاركة الآن بحسن نية".

وقالت "الأنباء" إن عضاء مجلس النواب الأمريكي صادقوا على ميزانية موقتة في محاولة لتجنب شلل الخدمات الفدرالية بحلول نهاية الأسبوع.

ونقلت "الراي" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قوله إن مكافحة كوفيد-19 يجب ألا تكون سبباً لانقسامات سياسية، وذلك خلال عرضه خطة من شأنها الحؤول دون حصول فورة في الإصابات مع حلول الشتاء وانتشار المتحورة أوميكرون.

 

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