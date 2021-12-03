انطلاق فعاليات بطولة أوشن مان العالمية بمشاركة 1000 سباح من مختلف الجنسيات بالغردقة

انطلقت صباح اليوم الجمعة، فعاليات التصفيات النهائية لبطولة أوشن مان العالمية للسباحة في المياه المفتوحة، والمقرر لها في الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر الجاري، وذلك بمشاركة 1000 سباح من مختلف الجنسيات جنوب مدينة الغردقة.

وأناب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ أحمد عبدالخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة الرياضية، لحضور البطولة التي يشارك بها 1000 سباح من 45 جنسية مختلفة.

وقال عبدالخالق في تصريحات صحفية: وضعنا أجندة بوزارة الشباب والرياضة ضمن مهرجان السياحة الرياضية بالبحر الأحمر في الفترة من 15 أكتوبر وحتى 20 ديسمبر الجاري، حيث يشارك خلال تلك الفعاليات قرابة 10 متسابق من مختلف دول العالم، وذلك لتنشيط السياحة.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للسياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، إلى أن بطولة Ocean Man من البطولات العالمية، وتصل جوائزها من 10000 إلى 15000 يورو.

وكانت قد أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، إن المتسابقين من 45 دولة مختلفة، من المحترفين والهواة، كما يتم منح الفائزين جوائز مالية تتراوح من 10000 إلى 15000 يورو.

وقالت المديرية فى بيان لها أن الفعاليات الرياضية التى مدينة الغردقة خلال الآونة الأخيرة في إطار تحقيق رؤية الدولة المصرية ودعم مساعيها من أجل تحويل منطقة البحر الأحمر إلى منطقة جذب سياحي عالمية المستوى والاختيار الأول لعشاق السياحة الرياضية.

وفى سياق آخر تفقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، أعمال اللجنة التي شنتها إدارة تموين مدينة سفاجا، للتفتيش على القرى السياحية بالمركز السياحي الشمالي للمدينة للتأكد من صلاحية الأغذية المقدمة تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر بشن حملات ولجان تفتيش على المواد الغذائية المختلفة داخل المنشآت السياحية.

وأكد «شعبان»، على أن إدارة التموين شنت لجنة برئاسة فوزي دنقي وعضوية كلا من إبراهيم احمد وأحمد مبارك، حيث تم التفتيش على الأغذية بعدد من القرى السياحية شمال المدينة وفحص مخازن السلع الغذائية والثلاجات الخاصة باللحوم والخضراوات والمطابخ والمطاعم والنظافة العامة، مؤكداً أنه لم يتم تسجيل أية مخالفات، وذلك للتأكيد على إجراءات الوقاية وسلامة الأغذية وحرصا على العاملين والنزلاء.

وأشار رئيس المدينة، إلي أن اللجنة استهدفت المرور على بعض الفنادق، حيث تم التفتيش على السلع الغذائية والتأكد من مصادرها ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى.

ووجه بتكثيف الرقابة على جميع المنشآت، والعمل على تفعيل جميع الجهات الرقابية بالمدينة، فضلا عن التعاون المستمر فيما بينهم، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مؤكدا على المتابعة الدورية لكافة القطاعات.