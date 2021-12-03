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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

افتتاح مستشفى ميت سراج بالمنوفية

الصحة: زيادة عدد مراكز الصحة النفسية لـ21 مستشفى

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، افتتاح مستشفى "ميت سراج" للصحة للنفسية وعلاج الإدمان، على مساحة 9 آلاف متر، بمركز قويسنا في محافظة المنوفية.

وأوضحت الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن مستشفى "ميت سراج" هو ثاني مستشفى تابع لأمانة الصحة النفسية بمحافظة المنوفية بعد مستشفى شبين الكوم، في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على التوسع في تقديم خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان لجموع المواطنين في جمهورية مصر العربية.

وأشارت إلى أن المستشفى يضم مبنى للعيادات الخارجية، يشمل تخصصات علاج الإدمان، والإقلاع عن التدخين، وعيادة الفيروسات، وعيادة الصحة النفسية للمرأة، وعيادة الأطفال والمراهقين، وعيادة الصحة النفسية لكبار السن، بالإضافة إلى معمل لإجراء التحاليل المطلوبة، وصيدلية مجهزة تحتوي على كافة الأدوية لصرف العلاج اللازم للمرضى.

وعقب الافتتاح، التقت الدكتورة منن عبدالمقصود، بعدد من مرضى الإدمان المتعافين، والذين أتموا رحلتهم العلاجية بمستشفى شبين الكوم، وذلك لدعمهم وتشجيعهم في الثبات والاستمرار في التعافي وعدم العودة لتجربة تعاطي المواد المخدرة.

حضر الافتتاح الدكتورة هناء سرور عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ووكيل وزارة الصحة الأسبق، والدكتور حسين ندا نقيب الأطباء بمحافظة المنوفية، والدكتورة رانية زكريا مدير عام المستشفيات بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان وبعض مديري الإدارات بالأمانة.  

يذكر أن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، التابع لوزارة الصحة والسكان، تقدم خدماتها من خلال 21 مستشفى ومركزا لعلاج الإدمان، بعد انضمام مستشفى "ميت سراج" كما تقدم الأمانة خدماتها المجانية للجمهور من خلال الخط الساخن للاستشارات والاستفسارات والدعم النفسي، على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام: (16328-08008880700-0220816831).

الصحة ميت سراج الإدمان المواطنين مصر

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