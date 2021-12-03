برلمانية: عقوبات مشددة للمدارس الرافضة للأطفال ذوي القدرات الخاصة | فيديو

قالت الدكتورة هبة هجرس عضو مجلس النواب، وعضو المجلس القومي للإعاقة سابقا، إنه تم تغليظ عقوبة التنمر لتصل إلى الحبس، موضحة: النواب الذين قدموا هذا المقترح؛ ليسوا من ذوي القجرات الخاصة.

وأضافت هبة هجرس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى”، أن عقوبة التنمر وتغليظها، أمر مهم، مشيرة إلى أن: أي عقوبة في قانون العقوبات تغلظ؛ إذا كان المجني عليه ضمن ذوي الإعاقة.

وتابعت هبة هجرس، أنه لا يمكن أن يتم رفض دخول أي طفل من ذوي الإعاقة لأي مدرسة، مؤكدا أن هؤلاء لهم حق في التعليم.

سيحصلون على حقهم

وأشارت إلى أنه سيكون هناك عقوبات مشددة للمدارس التي ترفض أي طفل من ذوي القدرات الخاصة، مؤكدة أنه يمكن لأولياء الأمور رفع قضايا، وسيحصلون على حقهم.