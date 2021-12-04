آيتن عامر بصحبة زوجها من دبي في  أحدث ظهور لهما عبر إنستجرام

شاركت الفنانة "آيتن عامر" عدة صورة جديدة لها عبر صفحتها الخاصة علي موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت الفنانة في إحدى الصور وبحوزتها زوجها من دبي ، وأمامهم تورتة احتفال ، معلقةً "صباح الفل".

يذكر أن آيتن عامر قدمت آخر أعمالها مسلسل "كوفيد 25" في شهر رمضان الماضى، وشاركت في بطولته إلى جانب يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وأحمد نادر جلال.

ودافعت الفنانة ايتن عامر، عن المطرب حسن أبو الروس بعد قرار إيقافه من نقابة المهن الموسيقية.

وكتبت ايتن عبر حسابها على فيسبوك: "مظهر عام و قواعد خاصة بالنقابة اللى هى أيه يا جماعة لازم توضيح مفصل".