منتخب الهوكي يحتل المركز الأخير في بطولة كاس العالم بالهند

تعرض منتخب شباب الهوكي للهزيمة امام نظيره الأمريكى بنتيجة 3 /1 فى الشوت أوت في مباراة تحديد المركزين الخامس عشر والسادس عشر ببطولة كأس العالم بالهند ليحتل المركز الأخير.

وهزم منتخب شباب الهوكي أمام نظيره تشيلى أول أمس في مباراة تحديد المراكز من الثالث عشر حتى السادس عشر فى بطولة كأس العالم



كم هزم منتخب شباب الهوكى امام نظيره الكورى بنتيجة 5/6 بالشوت أوت، فى أول مباريات تحديد مراكز كأس العالم.



هزم منتخب شباب الهوكى فى الدور الأول أمام كل من: الأرجنتين وباكستان وألمانيا ليحتل المركز الرابع ضمن مجموعته.



وكان شريف كمال، رئيس اتحاد الهوكى اعلن عن الموافقة على المشاركة فى بطولة أفريقيا للكبار، المقرر إقامتها فى شهر يناير المقبل بغانا والمؤهلة لكأس العالم 2023 بالهند.

