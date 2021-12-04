الأب المتهم بقتل ابنته في الوراق: فضحتني وحملت من صاحبي

غسلت عاري

أدلي المتهم بقتل ابنته في منطقة الوراق ، باعترافات تفصيلية لجريمته ، حيث قرر أن ابنته المجني عليها جلبت له العار وفضحته بين الجيران وأهالي المنطقة، بسبب علاقتها الآثمة مع صديقه الذي يكبرها بقرابة 25 عام.

وقال المتهم ، إنه اكتشف أن ابنته البالغة 16 عام من عمرها ارتبطت بعلاقة غير شرعية بصديقه الذي كان يتردد على منزله ، ويوهمه أنه يحضر لرؤيته ونشأت بينهما علاقة جنسية ، أسفرت عن حمل ابنته سفاحا وعندما علم أصيب بصدمة بسبب سيرة ابنته التي كانت على لسان المحيطين به، فقرر تزويجها لصديقه لحين انجاب طفلها ولصغر سنها تم تزويجهما بعقد عرفي.

وأضاف المتهم، أن ابنته عقب انجابها بـ 5 أيام فوجئ بزوجها يشكك في نسب الطفل ويخبره أن ذلك الطفل ليس نجله، وأن ابنته كانت لها علاقات متعددة بالشباب ، ولذلك لا يثق أن ذلك الرضيع من صلبه، فتركت الزوجة منزلها وغادرت لمنزل جدها، فقرر الأب التخلص منها لما سببته له من خزي وعار، فأخذ سكين من منزله وأخفاها بين طيات ملابسه ، وتوجه لمنزل جد ابنته مقررا التخلص منها.

وقال المتهم: عندما وصلت لها كانت والدتها ، برفقتها فأرسلتها لشراء شيء للانفراد بابنتي مستغلا عدم تواجد جدها في المنزل ، وبدأت في معاتبتها على سلوكها الذي سبب لنا العار ، حتى بعدما تم تدارك خطأها وتزويجها ممن أخطأت معه، وأن زوجها يشك في سلوكها أيضا ، وتفاقم الأمر بيننا فأخرجت السكين وانهلت على جسدها بعدة طعنات حتى سقطت غارقة في دمائها أمامي، وقال مرددا: غسلت عاري بعد ما فضحتني.

وأضاف انه جلس بجوارها حتى عادت زوجته واكتشفت جريمته فصرخت وتجمع الجيران الذين ابلغوا الشرطة وعند وصول الضباط شاهدوا الأب جالسا في مكانه لم يحاول الهرب مرددا: "أنا اللي قتلتها ياباشا".

كانت أجرت النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في قتل عامل لابنته بعدما مزق جسدها بالطعنات لإنجابها طفلا من علاقة آثمة من صديق والدها.

وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها لتحديد سبب الوفاة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وأمرت النيابة بحبس الأب المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد وقررت ضبط واحضار زوج المجني عليها للتحقيق معه في زواجه من فتاة قاصر لم تبلغ السن القانونية وسؤاله حول الواقعة.

تلقى اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية اخطارا بمقتل فتاة قاصر في منزلها بمنطقة الوراق، وجه بسرعة انتقال القوات لمسرح الواقعة لفحص البلاغ وتبين من الفحص والتحري أن والد الفتاة وراء ارتكاب الجريمة وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق من القاء القبض على الأب المتهم.

وأشارت التحريات باشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة ، غلى أن الفتاة البالغة من العمر 16 عاما ارتبطت بعلاقة غير شرعية بصديق والدها البالغ من العمر 41 عاما وحملت منها سفاحا وعندما علم والدها بالأمر قرر تزويجهما بعقد عرفي حتى انجبت الفتاة رضيعا.

وأضافت التحريات ان زوج الفتاة بدأ في التشكيك في نسب الطفل له والشك في سلوك زوجته واخبر والدها بشكوكه ونشبت مشاجرة بين الزوجين تركت الفتاة على اثرها منزل زوجها وتوجهت لمنزل جدها فلحق بها والدها لمعاتبتها ومواجهتها بشكوك زوجها في سلوكها فنشبت بينهما مشادة كلامية قام على اثرها الأب بتسديد عدة طعنات لابنته اردتها قتيلة وجلس بجوارها حتى ورد بلاغ للنجدة بالجريمة والقي القبض عليه.