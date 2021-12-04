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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس المواي تاي: مصر لن تشارك في بطولة العالم بسبب متحور أوميكرون

محمد إبراهيم رئيس
محمد إبراهيم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي

أعلن رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، محمد إبراهيم، أنه تقرر عدم سفر بعثة المنتخب الوطني إلى تايلاند للمشاركة في بطولة العالم التي تقام خلال شهر ديسمبر الجاري بسبب متحور كورونا الجديد.


وقال رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي ، إن دولة تايلاند فرضت حجرا صحيا لمدة 14 يوما على جميع القادمين من قارة إفريقيا ، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون».


وأضاف أن المنتخب خسر فرصة المشاركة في بطولة العالم ، بجانب جميع الدول الإفريقية التي كانت تشارك في البطولة بسبب الحجر الصحي الجديد المفروض في دولة تايلاند، موضحا أنه في حال سفر بعثة الفراعنة إلى تايلاند ستتواجد في الحجر الصحي حتى موعد نهاية البطولة، ولن تتم المشاركة في أي منافسات. 


بدوره، أكد أمين صندوق الاتحاد المصري للموي تاي، المهندس أحمد رمضان، أنه رغم عدم المشاركة في بطولة العالم للمواي تاي بسبب فيروس كورونا المستجد ، فإن هناك حالة من التركيز الشديد داخل صفوف معسكر المنتخب الوطني للمواي استعدادا للمنافسات المقبلة.

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