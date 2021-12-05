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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تطبيقية حلوان تبدأ اليوم دورة الدراسات الحرة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ينظم، اليوم، قسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان  دورة الدراسات الحرة، تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، و الدكتورة ميسون قطب القائم بعمل عميد الكلية، وإشراف الدكتورة داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وذلك في إطار اهتمام الكلية بتنظيم الدورات التي تخدم المجتمع المحيط وتقدم كل ما ينفعه ويفيده، واكسابه الخبرات الأكاديمية المتخصصة.

وتتضمن الدورة مفهوم الإعلان، والوسائط الإعلانية، بالإضافة إلى مراحل تصميم الإعلان، وكذلك عرض بعض العلوم والفنون المرتبطة بتصميم الإعلان .

جامعة حلوان تنظم ندوة لحسام هيكل ضمن فعاليات الأنشطة التثقيفية

بعدد ساعات ٤٠ ساعة موزعة على ١٠ محاضرات تبدأ الأحد الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢١.

 

جدير بالذكر أن جامعة حلوان و أسرة من أجل مصر المركزية بالجامعة تنظم ندوة الطريق إلى النجاح يقدمها حسام هيكل المتخصص في علوم تطوير الموارد البشرية ، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور كريم همام رائد الأسرة ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، الأستاذ ياسر الجبالي مسئول الأسرة.

قال الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر المركزية إن هذه الندوة تأتى في إطار حرص أسرة من أجل مصر على تنوع الأنشطة التثقيفية التي تساهم في صقل مهارات الطلاب ثقافياً واستثمار طاقاتهم الإبداعية بشكل إيجابي وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية الفعالة في مختلف الأنشطة.

جامعة حلوان الدراسات الحرة كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان قسم الإعلان الإعلان

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